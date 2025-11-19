Eine Kamerafalle in Chile hat seltsame Lichter in der Wildnis entdeckt: Forscher suchen fieberhaft nach einer Erklärung

Am 21. Januar um 0:22 Uhr Ortszeit, in der Stille und Dunkelheit der chilenischen Region Patagonien, nahm eine Kamerafalle, die zur Überwachung der Tierwelt im Rahmen eines Projekts der Universität Magallanes (UMAG) eingesetzt wurde, innerhalb von 2 Sekunden drei Fotos auf, die intensive, nach unten gerichtete Lichter zeigten.

Alle waren verblüfft.

„Auf einer Kamera am Rande einer Wiese, weitab von öffentlichen Straßen und auf einen flachen Horizont gerichtet, erschienen Lichter, die wir uns nicht erklären können“, sagte der Biologe Alejandro Kusch im August in einem UMAG-Podcast . „Offenbar nähern sich diese zunächst weit entfernten Lichter der Kamera und verharren vor ihr, blenden sie und bewegen sich scheinbar abwärts.“

Kusch ist einer der Leiter des Projekts „Public Baseline“ , das mit 65 Kamerafallen in Patagonien und Feuerland, im Süden Chiles, Landtiere, insbesondere Katzen, erfasst. Seit Projektbeginn im November 2023 wurden mindestens 365.000 Bilder und Videos gesammelt; doch nur diese drei Fotografien zeigen dieses Phänomen.

UMAG teilte die Bilder mit einer Vielzahl von Organisationen, von der chilenischen Generaldirektion für Zivilluftfahrt ( SEFAA ) bis zum UFO-Museum La Serena , und mit mehreren Personen, die anomale Luftphänomene analysieren.

Die möglichen Erklärungen reichten von einer Spinne, die der Kameralinse sehr nahe kam, bis hin zu einem „Plasmoid“, einer kurzlebigen Plasmaform, die in der Natur selten vorkommt und Phänomene wie Kugelblitze erklären könnte. Alle Experten waren sich jedoch einig: Bislang gibt es keine schlüssige Erklärung.

Diese Sichtung ist einzigartig, da sie im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts aufgezeichnet wurde, erklärte Rodrigo Bravo , Forscher der Environmental Studies Group (GEA) an der UMAG und Mitglied des Projekts „Public Baseline“. Betrug oder Manipulation seien daher ausgeschlossen, da die Kamerafallen strengen Protokollen unterliegen und mit einem Infrarotsystem, einem Bewegungsmelder und weiteren Sicherheitsmerkmalen ausgestattet sind, die eine Manipulation verhindern würden, argumentierte er.

„Es ist nicht das erste Mal, dass diese Phänomene in der Region beschrieben wurden, aber es ist das erste Mal, dass sie auf diese Weise aufgezeichnet wurden“, sagte Bravo gegenüber Live Science.

Schlechte Beleuchtung

Die einheimischen Mapuche sprechen traditionell von „bösen Lichtern“, die ihrer Ansicht nach Geister sind, die auf den Feldern erscheinen. Dies nährt die Vermutung, dass die Kamerafallen endlich ein Phänomen erfassen, das in der Region seit Langem bekannt ist.

Doch selbst wenn es sich bei diesen seltsamen Blitzen um die „schlechten Lichter“ handelt, von denen die Mapuche sprechen, was sind sie dann?

Eine Möglichkeit ist, dass es sich bei den Lichtern um unidentifizierte Luftphänomene (UAP) handelt, möglicherweise von einem mysteriösen Flugobjekt. Einige freigegebene Pentagon-Akten zu UAP weisen ähnliche Merkmale auf, fügte Bravo hinzu. Aufgrund der generell geringen Datenqualität lassen sich die meisten UAP-Sichtungen weder bestätigen noch erklären. Gängige Erklärungen sind ausländische Spionagedrohnen und „Luftstörungen“ wie Vögel und Wetterballons.

Um dieser Möglichkeit nachzugehen, schickte UMAG Fotos und Videos an Freddy Alexis, der in seinen Fernsehsendungen auf UCVTV, dem Sender der Katholischen Universität von Valparaíso, über UFOs und andere unbekannte Phänomene spricht.

Alexis verfasste zwei Berichte über seine Ergebnisse, die Trajektorien-, Spektrographie- und Reliefanalysen der Fotografien und Videos umfassten. Im zweiten Bericht schrieb er, dass nur ein einziger „Lichtreiz“ sichtbar sei, nicht zwei, und dass es sich bei den anderen „Lichtern“ um interne Linsenreflexionen handle.

Laut Alexis könnte das primäre Licht ein Plasmoid sein, also eine Blase aus glühendem, ionisiertem Gas, die vom lokalen Magnetfeld der Erde eingeschlossen wird und einige Sekunden lang stabil bleiben kann. Das bekannteste Beispiel in der Atmosphäre ist der Kugelblitz, der üblicherweise mit Gewittern in Verbindung gebracht wird. Doch hier stößt seine Erklärung an ihre Grenzen. „Es war Sommer, 8 Grad Celsius, und es gab keine Gewitter“, erklärte Alexis gegenüber Live Science. „Es herrschten keine atmosphärischen Bedingungen für ein Gewitter, daher ist die Entstehung eines Kugelblitzes sehr unwahrscheinlich.“

Unter besonderen Bedingungen, wie etwa vorübergehenden, lokalisierten Veränderungen des Erdmagnetfelds, wurden jedoch auch exotischere Plasmoide vorgeschlagen.

Alexis merkte jedoch an, dass es möglicherweise weitere, wenig erforschte atmosphärische Plasmoide gibt, ähnlich den „mysteriösen Lichtern“ von Hessdalen in Norwegen . Wie das Magallanes-Phänomen entziehen sich auch diese Lichter herkömmlichen Erklärungen und könnten mit Plasmastrukturen zusammenhängen, die noch immer unzureichend verstanden sind.

In einem seiner Berichte berechnete Alexis außerdem, dass ein entferntes, fliegendes Objekt mit einer Geschwindigkeit von 947 km/h (590 mph) unterwegs gewesen wäre, was etwa der 0,7-fachen Schallgeschwindigkeit entspricht. Alexis merkte an, dass es sich bei den Lichtern möglicherweise nicht um ein fliegendes Objekt handele, fügte aber hinzu, dass manche Plasmoide hohe Geschwindigkeiten erreichen können.

Ein seltsames Wesen

In einem separaten Bericht vermuteten Techniker des UFO-Museums La Serena, dass eine Spinne oder ein Schmetterling versehentlich den Kamerasensor ausgelöst haben könnte. Denn auf dem ersten Foto ist am Bildrand etwas zu sehen, das wie ein Insekt oder eine Spinne aussieht. Auf den folgenden Fotos ist das Insekt jedoch nicht mehr zu erkennen.

Eine Möglichkeit wäre, dass das Insekt die Kamera ausgelöst hat, aber das würde nur erklären, warum das Foto aufgenommen wurde, nicht aber, warum ein heller, fleckenartiger Lichtpunkt erscheint, sagte er.

Cristian Riffo , Direktor des La Serena UFO Museums, der auch für den UMAG-Bericht konsultiert wurde.

Riffo merkte an, dass die Kamerafallen so konstruiert seien, dass Fehlalarme durch Insekten, Laser oder andere Reize minimiert würden. Er hält die schnelle Bildfolge, in der sich das Licht scheinbar auf die Kamera zubewegt, für rätselhaft und schwer erklärbar.

„Es könnten zwei verschiedene Phänomene sein: eines natürlichen, das die Kamera ausgelöst hat, und das andere, ein Lichtphänomen, das noch unerklärt ist“, sagte Riffo gegenüber Live Science.

Unterdessen bleibt das Rätsel bestehen, und so arbeiten Wissenschaftler und alle, die sich für anomale Luftphänomene interessieren, zusammen, um es zu verstehen.