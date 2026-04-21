Verbotene Archäologie: Wer hat die „Sternlöcher“ erschaffen?

Zwischen 2500 und 3000 v. Chr. wurde etwas in Stein gemeißelt … und nicht nur an einem Ort. Weltweit tauchen sogenannte „Sternlöcher“ auf – Perforationen mit unmöglichen geometrischen Formen, die sich auf verschiedenen Kontinenten wiederholen.

Wo auch immer sie gefunden werden, das Muster ist unheimlich ähnlich.

Granit, Basalt … extrem harte Materialien wurden mit einer Präzision bearbeitet, die nicht zu den Werkzeugen passt, die angeblich zu dieser Zeit verfügbar waren.

Wie ist es möglich, dass Kulturen, die Tausende von Kilometern voneinander entfernt waren, dieselbe Technik beherrschten?

Wer hat sie gelehrt … oder welches Wissen haben sie geerbt?

Denn Sternlöcher wirken nicht wie Fehler oder Zufälle … sie wirken wie Signaturen.

Und wenn dieselbe Signatur überall auf dem Planeten auftaucht, ist es kein Zufall mehr.

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