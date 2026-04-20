Spielberg deutet an, dass sein neuer Alienfilm „Disclosure Day“ „mehr Wahrheit als Fiktion“ sei

Steven Spielberg bezeichnete seinen UFO-Film „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ aus dem Jahr 1977 als seine eigene „Spekulation“ über intelligentes Leben auf anderen Planeten.

Sein neuer Alienfilm „Disclosure Day“ werde das bieten, was Spielberg für „mehr Wahrheit als Fiktion“ halte, sagte der erfahrene Filmemacher am Mittwoch auf der CinemaCon-Messe in Las Vegas vor Kinobetreibern.

Der Schöpfer von „E.T.“ und „Krieg der Welten“ aus dem Jahr 2005 sagte, er habe sich entschlossen, ins außerirdische Reich zurückzukehren, nachdem er einen Bericht der New York Times aus dem Jahr 2017 über US-Militärpiloten gelesen hatte, die von der Sichtung mysteriöser Flugobjekte berichteten.

„Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass dieser Film Fragen beantworten wird“, sagte Spielberg über „Enthüllungstag“. „Und dieser Film wird Sie auch dazu veranlassen, viele Fragen zu stellen.“

„Alles, was Sie brauchen, um vom Anfang bis zum Ende zu kommen, ist ein Sicherheitsgurt“, neckte er, ohne näher auf die Handlung einzugehen.

Auf der CinemaCon wurde dem Publikum ein kurzes Filmmaterial gezeigt, das einen Außerirdischen zeigte, der sich über ein menschliches Kind beugte. In dem Film spielen Emily Blunt, Josh O’Connor, Colman Domingo und Colin Firth.

„Disclosure Day“ wird von Universal Pictures (CMCSA.O) veröffentlicht., öffnet neuen Tabim Juni.

Universal präsentierte außerdem den gefeierten Regisseur Christopher Nolan, um seinen kommenden Film „Die Odyssee“ zu bewerben. Der Film, der im Juli in die Kinos kommen soll, basiert auf Homers Epos über einen griechischen König, der nach dem Trojanischen Krieg versucht, in seine Heimat zurückzukehren.

„Die Odyssee ist eine Geschichte, die seit 3000 Jahren Generationen fasziniert“, sagte er. „Sie ist nicht irgendeine Geschichte. Sie ist DIE Geschichte.“

Der Regisseur von „Oppenheimer“ sagte, die Dreharbeiten zu „Die Odyssee“ seien „ein absoluter Albtraum gewesen, aber im besten Sinne des Wortes“.

Star Matt Damon, der Odysseus spielt, musste während des gesamten Projekts schwierige Bedingungen ertragen, sagte Nolan.

„Er war einfach da, draußen auf den Booten, oben in den Bergen, in den Höhlen, in der prallen Sonne, im waagerechten Regen, im Wind“, sagte er.

„Es soll schwierig sein. Das liegt in der Natur der Geschichte.“

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