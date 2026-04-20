Ein gewaltiges Erdbeben der Stärke 7,4 erschütterte die japanische Küste (Video)

Ein gewaltiges Erdbeben der Stärke 7,4 erschütterte die japanische Sanriku-Küste.

Und innerhalb weniger Minuten rasten alle Fischerboote im Hafen von Hachinohe in die entgegengesetzte Richtung, in die man es erwarten würde.

Direkt aufs offene Meer zu.

Nicht etwa weg vom Tsunami.

Immer näher.

Denn jeder japanische Fischer kennt diese Regel auswendig: Ein Tsunami in flachem Wasser drückt das Boot gegen die Hafenmauer, in tiefem Wasser gleitet er harmlos darunter hindurch.

Das Beben ereignete sich in einer erschreckend geringen Tiefe von nur 10 Kilometern.

Für Iwate, Aomori und Hokkaido gilt nun eine Tsunamiwarnung bis zu 3 Metern Höhe.

Die Erschütterungen waren bis nach Tokio zu spüren, wo Gebäude fast zwei Minuten lang schwankten.

Der japanische Fernsehsender NHK zeigte drei Worte auf Englisch auf dem Bildschirm: „Tsunami! Evakuieren!“

Im Zuge des Erdbebens in Japan warnte die japanische Meteorologiebehörde vor Tsunami-Wellen von bis zu drei Metern Höhe. Erste Messungen zeigen bereits steigende Wasserstände. Im Hafen von Miyako wurden rund 40 Zentimeter registriert, in Kuji etwa 70 Zentimeter. Auch vor der Küste von Fukushima wurde ein Tsunami festgestellt. Experten weisen darauf hin, dass spätere Wellen noch stärker ausfallen können als die ersten.

Weitere Gefahren durch Nachbeben und Erdrutsche

Auch nach dem Erdbeben in Japan bleibt die Lage angespannt. Die Behörden warnen vor möglichen Nachbeben in den kommenden Tagen, die zusätzliche Schäden verursachen könnten. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für Erdrutsche, insbesondere in bereits erschütterten Gebieten. Die Bevölkerung wird daher weiterhin zur Vorsicht aufgerufen und soll offizielle Anweisungen strikt befolgen.

Auch nach dem Erdbeben in Japan bleibt die Lage angespannt. Die Behörden warnen vor möglichen Nachbeben in den kommenden Tagen, die zusätzliche Schäden verursachen könnten. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für Erdrutsche, insbesondere in bereits erschütterten Gebieten. Die Bevölkerung wird daher weiterhin zur Vorsicht aufgerufen und soll offizielle Anweisungen strikt befolgen.

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