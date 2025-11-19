Sternensaat: Eine Britin glaubt, sie sei ein außerirdisches Wesen

Rosanna Hanness gehört zu einer recht großen Gruppe von Menschen, die glauben, buchstäblich Außerirdische von einem anderen Planeten zu sein.

Es mag seltsam klingen, aber es gibt weltweit Tausende von Menschen – sogenannte „Sternensaaten“ –, die überzeugt sind, Außerirdische zu sein, entweder von anderen Welten oder aus anderen Dimensionen, und die glauben, auf die Erde gekommen zu sein und nun einen menschlichen Körper zu bewohnen.

Rosanna Hanness, eine Frau aus Brighton, England, glaubt, eine von ihnen zu sein. In einem Interview mit der Zeitung „The Sun“ erklärte sie kürzlich, dass sie schon immer von Träumen und dem Unerklärlichen fasziniert gewesen sei und zuvor eine Vorahnung vom Tod ihres Onkels gehabt habe.

„Ich hatte lebhafte Träume, in denen ich hoch über Gebäuden, weiten Landschaften und dem Meer schwebte“, sagte sie. „Es war so lebendig, es fühlte sich real an.“ „Die Träume ängstigten mich nicht. Im Gegenteil, ich liebte sie. Aber als ich meinen Freunden davon erzählte, schienen sie verwirrt.“

Im späteren Leben war sie davon überzeugt, dass sie in Wirklichkeit einer technologisch hochentwickelten außerirdischen Rasse angehörte und dass ihr Heimatplanet irgendwo in den Plejaden, etwa 440 Lichtjahre entfernt, lag.

„Meine Erinnerungen wurden vor meiner Reise zur Erde gelöscht, um mir die Eingewöhnung zu erleichtern“, sagte sie.

„Aber ich wusste, was ich auf der Erde tun musste – meine eigenen Herausforderungen meistern und andere durch mein Beispiel lehren.“

„Es ist meine Aufgabe, anderen zu helfen, mit ihrem höheren Selbst in Kontakt zu treten und ihre Seelenbestimmung zu erfüllen.“

Für die meisten Menschen mag das alles völlig unsinnig klingen, aber letztendlich können wir nicht mit Sicherheit wissen, ob da etwas Wahres dran ist oder nicht.

Es ist vielleicht nicht völlig ausgeschlossen, besonders wenn man an Reinkarnation glaubt, dass jemand in einem früheren Leben ein Außerirdischer gewesen sein könnte. Angesichts der Tatsache, dass es weltweit Tausende von Menschen mit ähnlichen Überzeugungen gibt, wird das Phänomen der „Sternensaaten“ wohl noch viele Jahre Gegenstand von Debatten und Faszination bleiben.

Buch-Tipp: Starseeds-Contact

Übersinnliche Phänomene und Portale in höhere Dimensionen: Verbinde dich mit deinem galaktischen Ursprung

Das große Starseeds-Standardwerk der Spiegel-Bestsellerautorin

Träume, übersinnliche Wahrnehmungen und kosmische Portale: wie wir uns mit fernen Sternenvölkern verbinden können

Aufwendig gestaltet und durchgehend vierfarbig: Mit neuen Botschaften, Prophezeiungen und rund 150 von der Autorin gezeichneten Starseed-Portraits

Portale in verborgenen Welten entdecken, EXO-Kommunikation und übersinnliche Phänomene deuten, sich selbst ganz neu verstehen: Birgit Fischers intergalaktischer Wegweiser durch die multidimensionalen Ebenen des Seins eröffnet faszinierende Möglichkeiten, uns für andere Sternenvölker zu öffnen und mit ihnen in Kontakt zu treten.

Gechannelte Botschaften aus fernen Galaxien, persönliche Erfahrungen und mutmachende Prophezeiungen zur Entwicklung von Erde und Menschheit zeigen, wie wir individuell und kollektiv unseren planetaren Ursprung wiederentdecken und nutzen können. Ein völlig neuer Zugang zu höherer Weisheit und unserer multidimensionalen DNA – um mit den mächtigen Energien der Starseeds bewusster zu leben, Heilung zu ermöglichen und zu verstehen, warum wir wirklich hier

sind …