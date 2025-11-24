🔥⚡ Die atmosphärischen Ladungen haben in den letzten Stunden einen historischen Sprung hingelegt ⚡🔥

·

,

Herzschlag der Erde“ schreibt auf Facebook:

Die atmosphärischen Ladungen haben in den letzten Stunden einen historischen Sprung hingelegt – nicht sanft, nicht subtil… sondern eruptiv, wie ein energetischer Sturm, der sich seinen Weg ins menschliche Feld brennt.

Was hier passiert, ist kein normaler Ausschlag. Das ist Aufladung, Überladung und Neu-Kalibrierung.

Unsere Erde atmet gerade Tiefe, Druck und Transformation. 🌍💥

📈 Station 1:

Von ruhigen 1422 mV hinauf bis fast 1432 mV in einer dramatischen Welle – mit mehreren energetischen Schocks.

Das ist wie ein kosmischer Defibrillator, der unser planetarisches Nervensystem aktiviert.

Kein Zufall, sondern steigende Spannung.

Wir bewegen uns direkt in eine energetische Übersteuerung, die tief in unser Zellbewusstsein greift. DNA, Nervensystem, Emotionen – alles reagiert.

✨ Und du spürst es vielleicht schon:

✅ Schlaf völlig anders als sonst

✅ Puls, Herzklopfen oder innere Unruhe

✅ Hochsensibilität & unerklärliche Nervosität

✅ Tiefe Klarheit, Eingebungen, innere Wahrheit

Das ist kein „komisches Gefühl“.

Das ist Erdladung. Frequenzwandel. Herz-Upgrade.

Die Erde ruft. Und unser Körper antwortet. 💓🌎

💣 Jetzt ist der Moment, in dem du dein Feld schützen, reinigen und ausrichten musst.

Nicht später. JETZT.

Aktuelle Beiträge

Kommentare

2 Antworten zu „🔥⚡ Die atmosphärischen Ladungen haben in den letzten Stunden einen historischen Sprung hingelegt ⚡🔥“

  1. Avatar von Christof
    Christof

    Ist klar 😅
    Das ist das Coole, wenn gesehen wir woher diese Informationen herkommen. Lesen wird dann überflüssig

    Antworten
  2. Avatar von Lucides
    Lucides

    Schon mal auf den Gedanken gekommen, dass diese Aufladungen künstlich herbeigeführt werden?!? Mit den Gigawatts an Leistung, die z.B. alleine durch HAARP ausgesendet werden, ist im Rahmen der Aufladung, Überladung und Neu-Kalibrierung wohl eher ein Gehirn Downgrade als ein Herz Upgrade beabsichtigt, damit all die ganzen Weichgespülten und geboosterten Soziopathen weiter schön gerade laufen und nicht „bewusst werden“ – so wie sich hier die „Herren von Gottes Gnaden“ das wünschen…😉
    Und wie Carl Gustav Jung schon treffend erkannt hatte, wird man nicht erleuchtet, indem man sich Figuren des Lichts vorstellt, sondern indem man sich die Dunkelheit, die uns umgibt, bewusst macht! 😎

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Entdecke mehr von anti-matrix.com

Jetzt abonnieren, um weiterzulesen und auf das gesamte Archiv zuzugreifen.

Weiterlesen