„Herzschlag der Erde“ schreibt auf Facebook:

Die atmosphärischen Ladungen haben in den letzten Stunden einen historischen Sprung hingelegt – nicht sanft, nicht subtil… sondern eruptiv, wie ein energetischer Sturm, der sich seinen Weg ins menschliche Feld brennt.

Was hier passiert, ist kein normaler Ausschlag. Das ist Aufladung, Überladung und Neu-Kalibrierung.

Unsere Erde atmet gerade Tiefe, Druck und Transformation. 🌍💥

📈 Station 1:

Von ruhigen 1422 mV hinauf bis fast 1432 mV in einer dramatischen Welle – mit mehreren energetischen Schocks.

Das ist wie ein kosmischer Defibrillator, der unser planetarisches Nervensystem aktiviert.

Kein Zufall, sondern steigende Spannung.

Wir bewegen uns direkt in eine energetische Übersteuerung, die tief in unser Zellbewusstsein greift. DNA, Nervensystem, Emotionen – alles reagiert.

✨ Und du spürst es vielleicht schon:

✅ Schlaf völlig anders als sonst

✅ Puls, Herzklopfen oder innere Unruhe

✅ Hochsensibilität & unerklärliche Nervosität

✅ Tiefe Klarheit, Eingebungen, innere Wahrheit

Das ist kein „komisches Gefühl“.

Das ist Erdladung. Frequenzwandel. Herz-Upgrade.

Die Erde ruft. Und unser Körper antwortet. 💓🌎

💣 Jetzt ist der Moment, in dem du dein Feld schützen, reinigen und ausrichten musst.

Nicht später. JETZT.