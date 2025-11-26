Vulkan in Äthiopien bricht nach 12.000 Jahren erstmals wieder aus (Videos)

Es gibt keine Aufzeichnungen eines Ausbruchs des Hayli Gubbi im Erta-Ale-Gebirge in den letzten fast 12’000 Jahren. Am Montagmorgen erwachte der Vulkan offenbar aus einer langen Ruhephase.

Der Vulkan Hayli Gubbi in Äthiopien ist am Montagmorgen zum ersten Mal seit mutmasslich mehreren Tausend Jahren ausgebrochen, wie Open Source Intel (Osint) auf X mitteilte. Simon Carn, Professor für Vulkanologie an der Michigan Technological University, bestätigte den Vulkanausbruch auf der Plattform Bluesky.

Auf Videos ist eine Aschewolke zu sehen, die der Ausbruch erzeugte. Die Wolke befindet sich auf ungefähr 10 bis 15 Kilometer Höhe und driftet über die südwestliche Arabische Halbinsel – unter anderem über den Jemen und Oman, wie der «Oman Observer» berichtete. Das Toulouse Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) veröffentlichte aufgrund der Aschewolke mehrere Warnungen für Flugzeuge.

Der Vulkanologe Carn teilte auf Bluesky ausserdem Karten, die zeigen, dass der Ausbruch eine Menge Schwefeldioxid (SO2) freisetzte.

Über den Ausbruch ist noch wenig bekannt, weil sich der Hayli-Gubbi-Vulkan in einer abgelegenen und unbewohnten Region im Erta-Ale-Gebirge in der Region Danakil im Nordosten von Äthiopien befindet. Laut der Plattform «Volcano Discovery» sind die Hauptinformationsquellen Satellitendaten.

Der Hayli-Gubbi-Vulkan ist laut «Volcano Discovery» vermutlich im gesamten Holozän, das seit 11’7000 andauert, nie ausgebrochen – zumindest gibt es keine entsprechenden Aufzeichnungen. Der Vulkan ist also unter Umständen aus einer sehr langen Ruhephase erwacht.



Allerdings seien die Aufzeichnungen aus der Danakil-Region unvollständig, heisst es im Artikel von «Volcano Discovery» weiter. Ungefähr 15 Kilometer vom Hayli Gubbi entfernt befindet sich der Vulkan Erta Ale, der besser bekannt ist und der in den letzten 125 Jahren siebenmal ausgebrochen ist.