Eine erschreckende Simulation zeigt genau, wie Rauchen die Lunge zerstört (Video)

Heutzutage braucht man keinen Arzt mehr, um zu wissen, dass Rauchen schädlich ist, aber es ist kaum zu glauben, dass es in den 1930er Jahren noch als gesundheitsfördernd beworben wurde.

Die amerikanische Tabakindustrie ist nach wie vor ein Gigant, der jährlich unglaubliche 83,1 Milliarden Dollar einnimmt, was beweist, dass viele von uns die Warnungen immer noch nicht hören.

Eine schockierende Simulation von Zack D Films zeigt nun genau, was Rauchen mit dem Körper anrichtet und wie es die Lunge zerstört.

Zack D. Films, der stets für gute Laune sorgt, hat in seinen Simulationen schon alles Mögliche behandelt, von der Frage, warum man Blasen nicht aufstechen sollte, bis hin zu der Menge an Mikroplastik, die wir wöchentlich konsumieren.

Simulationen, die zeigen, warum wir unsere Zigaretten ausdrücken sollten , sind nichts Neues, und angesichts einer Studie, die nahelegt, dass eine einzige Zigarette 20 Minuten vom Leben abziehen kann , ist es erstaunlich, dass nicht mehr von Ihnen versuchen, sich diese Gewohnheit abzugewöhnen.

Zack D. Films erklärt, dass beim Inhalieren einer Zigarette die Atemwege mit klebrigem, schwarzem Teer bedeckt werden. Mit zunehmender Teerablagerung verengen sich die Atemwege, und das Atmen wird schwieriger. Dies ist Ihnen vielleicht schon beim sogenannten Raucherhusten aufgefallen, wenn der Körper versucht, diese giftigen Substanzen auszuscheiden.

Die in Zigaretten enthaltenen Chemikalien zerstören die winzigen, haarähnlichen Strukturen, die normalerweise Schleim und Schmutz aus unseren Lungen entfernen, und da sich diese immer weiter ansammeln, werden wir anfälliger für Infektionen.

Mit der Zeit schädigt der Rauch unsere Lunge, indem er das Gewebe steif und schwach macht. Schließlich kann die Lunge so stark geschädigt werden, dass sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen kann. Ähnliche Berichte gibt es darüber, wie lange die Lunge braucht, um sich vom Dampfen zu erholen .

Und selbst wenn wir herkömmliche Zigaretten durch die süßen Substanzen in E-Zigaretten ersetzen , zeigen fortlaufende Studien, dass dies nicht besser für unsere Gesundheit ist.

In diesem Stadium, so das Video, fällt es Ihnen schwer, selbstständig zu atmen, was dazu führen kann, dass Sie Inhalatoren oder Vernebler benötigen.

Für diejenigen, die sich noch nicht darüber im Klaren sind, wie sehr Rauchen den Körper schädigen kann: Die Schäden an der Lunge können zu chronischen Krankheiten wie COPD, Emphysem und chronischer Bronchitis führen, und dazu kommt ein erhöhtes Risiko für Lungenkrebs.

Die Kommentare unter dem Video waren teilweise ziemlich verstörend.

Jemand sagte: „Für alle, die sich das fragen: Schätzungsweise 23 Prozent der starken Raucher erreichen nicht das 65. Lebensjahr. Starkes Rauchen verkürzt die Lebenserwartung außerdem um etwa 10 bis 13 Jahre. Also: Hört auf zu rauchen!“

Ein weiterer Kommentator fügte hinzu: „Für alle, die sich das fragen: Nein, Dampfen ist keine Alternative.“

Ein Dritter schloss: „Ich habe vor einem Jahr mit dem Rauchen aufgehört. Die beste Entscheidung meines Lebens. Letztes Jahr hatte ich gleichzeitig Bronchitis und Lungenentzündung, und es hätte mich fast umgebracht. Man merkt erst, wie schlecht es den eigenen Lungen geht, wenn man krank wird und sich nicht mehr wehren kann.“

Da die guten Vorsätze fürs neue Jahr kurz bevorstehen, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, diese kleinen Todesstäbchen loszuwerden, bevor Sie Ihren Lungen noch mehr Schaden zufügen.

Video: