Dokumentarfilm „Age of Disclosure“ untersucht die „80-jährige globale Alien-Vertuschung“

Der Dokumentarfilm, der in wenigen Tagen erscheint, befasst sich mit den Themen außerirdischer Besuche und Regierungsvertuschungen.

Der von Filmemacher Dan Farah inszenierte und produzierte Dokumentarfilm „ Age of Disclosure“ gilt als bahnbrechend und könnte unsere Sicht auf das UFO-Phänomen grundlegend verändern.

Er enthält Interviews mit 34 aktuellen und ehemaligen Mitgliedern des US-Militärs und der Geheimdienste, darunter Außenminister Marco Rubio, die New Yorker Senatorin Kirsten Gillibrand und der ehemalige Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes, General Jim Clapper. Zu

den weiteren prominenten Persönlichkeiten zählen der ehemalige Beamte des Verteidigungsministeriums, Christopher Mellon, und Luis Elizondo vom Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP).

„Jeder einzelne Interviewpartner hat unmissverständlich klargemacht, dass es nicht mehr die Frage ist, ob es sich um eine reale Situation handelt – es ist eine sehr reale Situation“, sagte Farah kürzlich in einem Interview mit Bret Baier auf Fox News .

„Jetzt versuchen führende Politiker im Kongress und in der Regierung, der Sache auf den Grund zu gehen, und in diesem Film kommen angesehene Experten zu Wort, die behaupten, diese Flugobjekte und die geborgenen nicht-menschlichen Körper gesehen zu haben.“ „

Einige Beamte geben öffentlich zu Protokoll, Flugobjekte und nicht-menschliche Wesen mit eigenen Augen gesehen zu haben, und diese Menschen setzen ihren Ruf und ihren Namen aufs Spiel.“

„ Age of Disclosure“ ist ab dem 21. November auf Amazon Prime Video verfügbar . Am selben Tag startet auch eine limitierte Kinovorführung in New York, Los Angeles und Washington D.C.

Video: