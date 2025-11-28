Wissenschaftler haben unter dem Eis der Antarktis eine verborgene prähistorische Welt entdeckt

Unter fast zwei Kilometern antarktischem Eis haben Wissenschaftler eine verborgene Welt entdeckt, die seit über 34 Millionen Jahren in der Zeit eingefroren ist.

Mithilfe von Satellitenradar und Radioecho-Kartierung enthüllten sie eine uralte Landschaft mit Tälern, Gebirgskämmen und gewaltigen Flussbetten von der Größe Marylands – ein Terrain, das lange vor der Verwandlung der Antarktis in die heutige Eiswüste entstand.

Diese bemerkenswerte Entdeckung weist auf eine Ära hin, als der Kontinent Teil von Gondwana war, einem warmen und lebendigen Superkontinent mit Flüssen, Wäldern und blühenden Ökosystemen.

Da das Eis über dieser Region kaltbasig ist und sich kaum bewegt, blieb das Land perfekt erhalten und dient als natürliche Zeitkapsel, die Hinweise auf das Klima und das Leben der frühen Erde bergen könnte.

