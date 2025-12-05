🌋 Vulkan Puracé in Kolumbien erwacht nach Jahrzehnten 🌋 (Video)

Der Puracé in Kolumbien ist zum ersten Mal seit 1977 ausgebrochen. Ein plötzlicher Ascheausbruch veranlasste die Behörden, die Alarmstufe auf Orange zu erhöhen, da Asche über nahegelegene Ortschaften zog.

Anwohner berichten bereits von vulkanischem Gasgeruch und eingeschränkter Sicht. Monatelange zunehmende Erschütterungen und Gasspitzen führten zu diesem Ausbruch.

Magma ist an die Oberfläche getreten, und Wissenschaftler warnen vor stärkerer Aktivität, sollte der Druck weiter steigen. Regenfälle in der Region erhöhen die Gefahr von schnell fließenden Schlammlawinen in den umliegenden Tälern.

Die Bewohner wurden aufgefordert, während des Ascheregens in ihren Häusern zu bleiben, ihre Wasservorräte zu schützen und sich auf mögliche Evakuierungsanordnungen vorzubereiten.

