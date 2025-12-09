Diese transparente Maske blockiert die KI-Gesichtserkennung!

⛔🤖 Ein niederländischer Designer hat eine transparente Maske entwickelt, die KI-Gesichtserkennung aus jedem Winkel blockiert.

Jip van Leeuwenstein baute sie im Rahmen des Projekts „Surveillance Exclusion“ während seines Studiums an der Kunsthochschule Utrecht.

Die Maske verzerrt das Gesicht so, dass es für Erkennungssysteme unlesbar wird, während Mimik und Identität weiterhin erkennbar bleiben.

Sie erlangte große Bekanntheit, nachdem das Bild in Technologie- und Datenschutzforen kursierte und schließlich auch in den Mainstream-Medien Beachtung fand.

Fachartikel und Designzeitschriften nutzten sie später als Beispiel für frühe Versuche, automatisierter Überwachung entgegenzuwirken.

Das Projekt wurde bereits vor Jahren veröffentlicht, doch das Foto taucht immer wieder auf, da die Debatte um Gesichtserkennung an Fahrt gewinnt.