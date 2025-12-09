Verlorene antike Städte, die noch nie jemand gefunden hat

Hinweis vornweg. Hier geht es um verlorene Städte und nicht um fragwürdige Internettheorien auf Basis von Fotos und Videos.

Wenn die meisten Menschen die Worte „verlorene antike Städte“ hören, denken sie zuerst an Atlantis, das, wie ich in einem Beitrag aus dem Jahr 2019 bereits erläutert habe , definitiv Fiktion ist und nie existiert hat.

Es gibt jedoch viele reale und bedeutende antike Städte, deren genaue Lage noch immer unbekannt oder umstritten ist. Das wohl bekannteste Beispiel ist die antike Stadt Akkad.

Die meisten Menschen haben schon einmal vom antiken Akkadischen Reich und seinem Gründerkönig Sargon von Akkad (Regierungszeit ca. 2334–ca. 2279 v. Chr.) gehört, aber nicht jeder weiß, dass Archäologen sich noch immer nicht sicher sind, wo genau diese berühmte antike Stadt lag.

Starke Indizien deuten darauf hin, dass sie sich in der Gegend des heutigen Bagdad befand, doch niemand konnte ihre Ruinen je eindeutig identifizieren.

Akkad ist bei Weitem nicht die einzige antike Stadt, die sich der modernen Archäologie bisher entzogen hat. In diesem Beitrag werde ich weitere bedeutende antike Städte vorstellen, die noch immer als „verloren“ gelten, und ihre möglichen Standorte nach den aktuellen Hypothesen der Archäologen erläutern.

Wo liegt das antike Akkad?

Archäologen gehen mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass Akkad in der Gegend des heutigen Bagdad lag. Zahlreiche Hinweise in alten Keilschrifttexten deuten darauf hin, dass die Stadt in Zentralmesopotamien an einem Übergang des Tigris lag.

So erwähnt beispielsweise eine altbabylonische Handschrift, die angeblich von einer älteren Handschrift aus der Regierungszeit Sargons abgeschrieben wurde, Boote, die am Kai von Akkad vor Anker lagen, was beweist, dass die Stadt am Fluss gelegen haben muss.

Eine Reiseroute aus der altbabylonischen Zeit, die in Mari (einem Ort in Syrien westlich des Euphrat) beginnt, verortet Akkad zwischen den identifizierten Städten Sippar (etwas westlich von Bagdad im Gouvernement Bagdad gelegen) und Tutub (elf Kilometer östlich von Bagdad gelegen) auf dem Weg nach Eshnunna, das östlich von Bagdad, jenseits des Tigris, liegt.

Andere antike Quellen deuten darauf hin, dass Akkad relativ nahe an Eschnuna lag. In Erzähltexten wird berichtet, dass Reisende von Eschnuna Akkad schnell erreichten, und eine Gefangenenliste aus der Regierungszeit von Rim-Anum von Uruk führt Gefangene aus Eschnuna und Akkad gemeinsam auf.

Die Tatsache, dass Archäologen die Ruinen von Akkad selbst nach über einem Jahrhundert Suche noch nicht gefunden haben, lässt vermuten, dass es sich um einen für Ausgrabungen unzugänglichen Ort handeln könnte (z. B. unter dem heutigen Bagdad oder seinen Vororten).

Die gängigsten Hypothesen zur Lage des antiken Akkad verorten es in einem Umkreis von dreißig Kilometern um das heutige Bagdad. Die Nähe zur modernen Stadt ist der größte Hinderungsgrund für die genaue Lokalisierung, da das Gebiet um Bagdad stark urbanisiert und dicht besiedelt ist, was Ausgrabungen in weiten Teilen dieses Gebiets unmöglich macht.

Andere verlorene antike Städte

Auch die genaue Lage der Stadt Thinis, der ersten Hauptstadt des vereinigten Ägyptens während der frühdynastischen Zeit, ist Archäologen unbekannt. Die meisten Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie sich in der Gegend um Abydos befand, möglicherweise in Girga oder Birba, doch der genaue Standort ist umstritten.

Wir kennen auch den genauen Standort von Itj-Tawy nicht, der Hauptstadt Ägyptens während der 12. Dynastie, der Blütezeit des Mittleren Reiches. Wir haben eine recht genaue Vorstellung davon, dass Itj-Tawy in der Nähe von al-Lischt liegt, wo Amenemhet I. und Sesostris I. (beide Pharaonen der 12. Dynastie) ihre Pyramiden errichteten.

Doch wie bei Akkad konnte die Ruinenstadt nie eindeutig identifiziert werden. Heute ist der größte Teil des mutmaßlichen Stadtgebiets landwirtschaftlich genutzt, obwohl dort auch eine moderne Stadt existiert.

Es gibt viele weitere antike Städte, deren Standorte bekannt sind , die aber für Archäologen nicht zugänglich sind. So ist beispielsweise der Standort der antiken Stadt Babylon bekannt, und etwa 5 % der Überreste aus dem ersten Jahrtausend v. Chr. wurden bereits ausgegraben. Die Überreste aus der Zeit Hammurabis liegen jedoch unter dem Grundwasserspiegel und sind daher nicht zugänglich.

Viele weitere bedeutende antike Städte sind für Ausgräber weitgehend unzugänglich, da ihre Ruinen unter modernen Städten wie Athen, Alexandria, Rom und Konstantinopel liegen. Die Überlagerung durch eine moderne Stadt ist der häufigste Grund dafür, dass eine bedeutende antike Stadt nicht ausgegraben werden kann.

