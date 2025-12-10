Erdbebenschwärme deuten auf verborgene Verschiebungen unter der Erdkruste hin

Erdbebenschwärme sind Abfolgen vieler kleiner bis mittelschwerer Erdbeben, die zeitlich und räumlich gehäuft auftreten, ohne ein einzelnes, alles bestimmendes Hauptbeben hervorzurufen. Ihre ungewöhnlichen Muster zeigen, wie sich Spannungen, Fluide und Magma in der Erdkruste verlagern und liefern damit eines der deutlichsten Anzeichen dafür, dass sich die Erde unter unseren Füßen aktiv umgestaltet.

(Titelbild: Erdbebenschwarm zwischen 2008 und 2022 in Yellowstone)

Ein Erdbebenschwarm ist eine Abfolge vieler kleiner bis mittelschwerer Erdbeben in einem begrenzten Gebiet ohne ein dominantes Hauptbeben. Anstelle eines einzelnen großen Bebens mit anschließend abklingenden Nachbeben verteilt ein Erdbebenschwarm seine Energie auf zahlreiche Ereignisse ähnlicher Stärke.

Die meisten Erdbebenschwärme erreichen Magnituden zwischen 1,0 und 4,5 und ereignen sich häufig in geringen Tiefen von etwa 5–15 km. Aufgrund dieser geringen Tiefe sind selbst kleinere Beben in nahegelegenen Ortschaften spürbar, was bei längeren Bebenserien die Besorgnis in der Bevölkerung verstärkt.

Schwärme umfassen oft Hunderte oder Tausende von Erdbeben und können von Stunden bis zu mehreren Monaten andauern. Aufgrund ihres unregelmäßigen Auftretens und des Fehlens eines klaren Hauptbebens lassen sie sich nur schwer mit traditionellen Nachbebengesetzen wie dem Omori-Abklingverfahren kategorisieren.

Diese ungewöhnlichen Merkmale deuten darauf hin, dass ein anhaltender Faktor die Erdkruste beeinflusst und nicht nur eine einmalige Spannungsentladung. Deshalb sind Gesteinsschwärme von so großem wissenschaftlichem Interesse. Sie sind direkte Ausdrucksformen von sich veränderndem Druck, Fluidbewegungen oder tektonischen Anpassungen, die in Echtzeit stattfinden.

Erdbebenschwärme wandern in der Erdkruste deutlich deutlicher als Nachbeben. Diese Wanderung liefert wertvolle Hinweise darauf, wie sich Druckwege entwickeln und wie das umgebende Gestein reagiert.

Warum es zu Schwärmen kommt und was sie physikalisch antreibt

Erdbebenschwärme entstehen, wenn sich Spannungen oder Druckverhältnisse in der Erdkruste kontinuierlich verändern. Die häufigste Ursache ist die Bewegung von Magma oder anderen Fluiden. Wenn diese Fluide in Risse und Poren des umgebenden Gesteins eindringen, erhöhen sie den Porendruck und ermöglichen so wiederholte Verschiebungen von Verwerfungen.

In vulkanischen Gebieten spielt das Eindringen von Magma eine zentrale Rolle. Wenn Magma durch Spalten strömt, verändert es die Spannungsfelder und zwingt das umgebende Gestein zur Anpassung. Diese Anpassungen erzeugen Erdbebenschwärme, deren Ausbreitung je nach Intrusionsweg nach oben oder horizontal erfolgen kann.

Fluidgetriebene Erdbebenschwärme treten auch in hydrothermalen Systemen auf, in denen erhitztes Wasser oder Gase stark zirkulieren. Diese Fluide füllen und setzen Verwerfungszonen unter Druck, wodurch manchmal abrupte Sequenzen kleiner Beben ausgelöst werden, wenn neue Wege entstehen oder alte blockiert werden.

Tektonische Schwärme entstehen in Gebieten, in denen Verwerfungen langsam gleiten, anstatt plötzlich zu brechen. Diese Bewegung wird als Verwerfungskriechen bezeichnet. Jeder kleine Bruch stellt ein Gesteinsfragment dar, das schließlich abrutscht und so einen sich wiederholenden Schwarm erzeugt, wie er beispielsweise in der westböhmischen Vogtlandregion oder in Südkalifornien beobachtet wurde.

Auch vom Menschen verursachte Faktoren können Erdbebenschwärme auslösen. Prozesse wie die Einleitung von Abwasser, die geothermische Förderung und der Bergbau verändern den Untergrunddruck und können anhaltende, gehäufte seismische Aktivität hervorrufen. Diese Sequenzen erfordern oft genaue Untersuchungen, um festzustellen, ob die Ursache industriell oder natürlich ist.

Wie Wissenschaftler Schwärme verfolgen und sich verändernde Untergrundbedingungen interpretieren

Die Überwachung eines Erdbebenschwarms erfordert eine dichte Instrumentierung und kontinuierliche Datenanalyse. Seismische Messnetze liefern genaue Informationen über die Erdbebenstandorte und ermöglichen es Wissenschaftlern, die Wanderung der Aktivität zu verfolgen. Verlagern sich die Erdbeben nach oben, könnte das Muster auf aufsteigendes Magma hindeuten.

Hochpräzise GPS- und GNSS-Stationen erfassen Bodenbewegungen im Millimeterbereich. Hebungen, Senkungen oder Seitwärtsbewegungen in der Nähe eines Vulkanschwarms helfen festzustellen, ob sich Magma ansammelt, ob der hydrothermale Druck zunimmt oder ob sich die tektonische Spannung verändert.

Satellitengestützte InSAR-Bildgebung bietet eine umfassende Abdeckung, die bodengestützte Sensoren optimal ergänzt. InSAR erfasst Deformationen in ganzen Regionen und deckt Muster auf, die mit einzelnen Instrumenten möglicherweise nicht sichtbar sind. Hebungen über einer Caldera oder entlang einer Riftzone treten häufig in Verbindung mit aktiven Vulkanschwärmen auf.

Vulkansysteme sind auch auf Gasmessungen angewiesen. Veränderungen des Kohlendioxid- oder Schwefeldioxidgehalts können auf tieferliegende Prozesse hinweisen, die mit Vulkanausbrüchen einhergehen. Erhöhte Gasemissionen können auf eine verstärkte Magmaentgasung hindeuten, die wiederum die Druckverhältnisse verändert.

Maschinelles Lernen unterstützt heute die Klassifizierung von Erdbebensequenzen. Algorithmen identifizieren räumliche und zeitliche Muster, die für eine manuelle Interpretation zu subtil sein können. Diese Werkzeuge helfen, zwischen Nachbebensequenzen und echten Erdbebenschwärmen zu unterscheiden und liefern frühzeitig Hinweise auf sich entwickelnde Unruhe.

Warum Erdbebenschwärme Verwirrung und Besorgnis in den Gemeinden auslösen

Erdbebenschwärme erzeugen Angst, weil sie der gängigen Annahme widersprechen, dass Erdbeben einem einfachen Muster aus Hauptbeben und Nachbeben folgen. Ohne ein starkes Ereignis als Beginn erleben die Menschen wiederholte Erschütterungen ohne das Gefühl, dass es bald vorbei ist.

Viele Menschen befürchten, dass ein stärkeres Erdbeben folgen könnte. In den meisten Fällen tritt dies nicht ein, dennoch bleibt die Unsicherheit schwer zu vermitteln. Behörden müssen erklären, dass Erdbebenschwärme in der Regel auf Fluid- oder Druckverlagerungen hinweisen und nicht auf einen unmittelbar bevorstehenden großen Bruch einer Verwerfung.

Anhaltende Erdbebenschwärme belasten die Widerstandsfähigkeit von Gemeinschaften. Dutzende spürbare Erdbeben an einem einzigen Tag können den Schlaf stören, Stress verstärken und anhaltende Angst hervorrufen. Die Unvorhersehbarkeit des Zeitpunkts jedes Ereignisses verschlimmert diese psychologischen Auswirkungen.

Für Wissenschaftler ist es eine Herausforderung, die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation zu erklären. Magmatische Systeme können sich schnell verändern, und tektonische Verwerfungen verhalten sich je nach regionalen Gegebenheiten unterschiedlich. Klare Kommunikation ist daher unerlässlich, insbesondere in dicht besiedelten Vulkangebieten.

Da Schwärme keinem typischen Nachbebenmuster folgen, müssen Behörden Wahrscheinlichkeitsaussagen verwenden, die die Unsicherheit widerspiegeln. Dieser Ansatz erfordert eine sorgfältige Formulierung, um sowohl falsche Beruhigung als auch unnötige Panik zu vermeiden.

Wichtige Beispiele, die zeigen, wie sich Erdbebenschwärme in verschiedenen geologischen Umgebungen verhalten.

Im Yellowstone-Nationalpark in den USA kommt es regelmäßig zu Erdbebenschwärmen, die hauptsächlich durch hydrothermale Fluidbewegungen ausgelöst werden. Eine der stärksten Serien der jüngeren Vergangenheit ereignete sich 2017 mit über 2400 Erdbeben innerhalb von drei Monaten. Das Fehlen signifikanter Bodenhebungen deutete darauf hin, dass die Ursache im Fluiddruck und nicht im Magmaaufstieg lag.

In der Caldera der Phlegräischen Felder (Campi Flegrei) kam es zwischen 2023 und 2024 zu einer verstärkten Schwarmaktivität. Diese Schwärme traten zusammen mit einer Hebung von mehreren Zentimetern (1 bis 2 Zoll) auf, die auf einen erhöhten Gasdruck in der Erdkruste zurückzuführen ist. Wissenschaftler überwachen das Gebiet kontinuierlich, da Millionen von Menschen in der Nähe potenzieller Gefahren leben.

Die Halbinsel Reykjanes in Island trat ab 2020 in einen neuen magmatischen Zyklus ein. Anhaltende Magmaschwärme kennzeichneten die Wiederöffnung des Riftsystems nach Jahrhunderten relativer Ruhe. Die Wanderungsmuster der Magmaschwärme korrespondierten schließlich mit dem Magmaaufstieg, der mehrere Spalteneruptionen speiste.

Das Saltonmeer und die Brawley-Seismikzone in Kalifornien erzeugen häufig Erdbebenschwärme, die sowohl tektonische Komplexität als auch Fluidbewegungen widerspiegeln. Einige dieser Sequenzen stehen im Zusammenhang mit geothermischen Anlagen, während andere auf Spannungsübertragungen zwischen der San-Andreas- und der Imperial-Verwerfung zurückzuführen sind.

Die Region Vogtland in Westböhmen an der tschechisch-deutschen Grenze weist tiefe Lavaströme auf, die mit Mantelfluiden in Verbindung stehen. Diese Sequenzen helfen Wissenschaftlern zu untersuchen, wie Fluide das Verhalten von Verwerfungen innerhalb von Platten in nicht-vulkanischen Gebieten beeinflussen.

Warum Erdbebenschwärme für die Geowissenschaften und die Gefahrenanalyse von Bedeutung sind

Erdbebenschwärme bieten seltene und direkte Einblicke in dynamische unterirdische Prozesse. Sie zeigen, wie die Erdkruste Spannungen umverteilt, wie Fluide und Magma wandern und wie Verwerfungen im Laufe der Zeit reagieren.

Bei Vulkansystemen zählen Vulkanschwärme oft zu den frühesten Anzeichen für Druckveränderungen oder Magmaintrusionen. Die Kombination von Schwarmverhalten mit Deformations- und Gasdaten ermöglicht es Wissenschaftlern, den Grad der Unruhe einzuschätzen und Eruptionsvorhersagemodelle zu verbessern.

In tektonischen Gebieten identifizieren Schwärme von Erdbebenherden Regionen mit kriechenden Verwerfungen, sich verändernden Spannungskonzentrationen oder kleinräumigen Anpassungen, die mit anderen Instrumenten möglicherweise nicht erfasst werden können. Diese Signale tragen zur langfristigen Bewertung der seismischen Gefährdung bei.

Schwärme von Erdbeben helfen auch dabei, zwischen natürlicher und anthropogener Seismizität zu unterscheiden. Das Verständnis dieser Unterschiede unterstützt sicherere industrielle Praktiken und dient als Grundlage für regulatorische Entscheidungen.

Für die Wissenschaft insgesamt liefern Vogelschwärme hochauflösende Momentaufnahmen des Krustenverhaltens, die sonst verborgen blieben. Sie bilden eines der detailliertesten natürlichen Labore, um zu verstehen, wie sich die Erde ständig selbst umgestaltet.