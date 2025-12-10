NASA hat neue Bilder der Reise des Kometen 3I/ATLAS aufgenommen – Saatgutlager, Raumschiffe & geheime Landungen?

Das Hubble-Weltraumteleskop der NASA hat mit seinem Instrument Wide Field Camera 3 einen detaillierteren Blick auf den interstellaren Kometen 3I/ATLAS ermöglicht , als dieser am 30. November durch das Sonnensystem flog.

Titelbild: Die NASA entdeckte den interstellaren Kometen 3I/ATLAS erstmals im Sommer 2025, als er mit dem von der NASA finanzierten ATLAS-Durchmusterungsteleskop in Rio Hurtado, Chile, durch das Sonnensystem raste.

Das Instrument Wide Field Camera 3 verleiht dem Teleskop die Fähigkeit, eine panchromatische Ansicht von Objekten aufzunehmen, die durch das Sonnensystem, andere Galaxien und Exoplaneten rasen, erklärt die NASA, und erlaubt es Astronomen, Sterne und Galaxien weiter in der Vergangenheit zu untersuchen als je zuvor, erklärt die NASA.

Die NASA entdeckte den interstellaren Kometen 3I/ATLAS erstmals im Sommer 2025, als er mit dem von der NASA finanzierten ATLAS-Durchmusterungsteleskop in Rio Hurtado, Chile, durch das Sonnensystem raste.

Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit und Flugbahn kamen Wissenschaftler zu dem Schluss, dass es sich um ein interstellares Objekt handelt, da es erst das dritte bekannte entdeckte Objekt ist, das von außen durch das All geflogen ist.

Offizielle Stellen geben an, dass der Komet der Erde nicht näher als 170 Millionen Meilen kommen wird und keine Gefahr darstellt.

Bei der letzten Sichtung war der Komet etwa 178 Millionen Meilen von unserem Planeten entfernt.

Das Hubble-Teleskop verfolgte den Kometen, während er durch das Sonnensystem raste, wodurch die Sterne im Hintergrund wie Lichtstreifen aussahen, wie auf dem Bild oben zu sehen ist.

Die NASA erklärt, dass es sich auf einer hyperbolischen Bahn befindet , was bedeutet, dass es sich zu schnell bewegt, um an die Schwerkraft der Sonne gebunden zu sein, wodurch es keiner geschlossenen Umlaufbahn um die Sonne folgt.

Das bedeutet, dass es lediglich unser Sonnensystem durchquert, bevor es verschwindet.

„Deshalb nutzen wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel, um es zu beobachten, bevor es wieder in der kosmischen Dunkelheit verschwindet“, sagte die NASA, da eine Vielzahl ihrer Missionen zusammengekommen ist, um das interstellare Objekt in vollem Umfang zu beobachten.

Es wird erwartet, dass die Beobachtungen noch mehrere Monate andauern werden, und die Weltraumteleskope der NASA werden die laufende Mission dabei unterstützen, Objekte im Sonnensystem zu finden, zu verfolgen und wertvollere Erkenntnisse darüber zu gewinnen.

