Spektrophilie ist ein Begriff, der die sexuelle Anziehung zu Geistern beschreibt

Spektrophilie ist ein Begriff, der die sexuelle Anziehung zu Geistern oder zu Figuren beschreibt, die sich in Spiegeln zu formen scheinen.

Im Laufe der Jahre sind Berichte aufgetaucht, in denen einige Menschen behaupten, intime Erfahrungen mit Wesen gemacht zu haben, die nicht der physischen Welt angehören.

Auch wenn diese Erlebnisse nicht bestätigt werden können und oft mit Vorsicht behandelt werden, gibt es zahlreiche Legenden über Erscheinungen, die Menschen verführen.

Dies ist etwa in Geschichten über Vampire der Fall oder bei den Figuren der Sukkuben und Inkuben, die menschliche Gestalt annehmen, um diejenigen auszunutzen, die sie wahrnehmen.

Dieses Thema wird auch mit Episoden der Schlafparalyse in Verbindung gebracht, bei denen jemand eine Präsenz im Raum spürt.

Im Kino und in der Literatur werden diese Ideen aufgegriffen und in die Popkultur integriert.