Besorgnis ausgelöst, nachdem Amerikas „Atomspürflugzeug“ eine seltsame Reise durch US-Bundesstaaten unternommen hat

Menschen haben eine möglicherweise ziemlich unheilvolle Warnung für die nahe Zukunft entdeckt, die über verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten kreist, da das „Atomspürflugzeug“ der US-Regierung inmitten globaler Spannungen in die Luft gegangen ist.

Der Atomkrieg ist seit über einem halben Jahrhundert eine Sorge, mit der sich die Menschen auf der ganzen Welt auseinandersetzen müssen, denn die Drohung der gegenseitigen Vernichtung scheint das Einzige zu sein, was bestimmte Nationen davon abhält, den großen roten Knopf zu drücken.

Die Gefahr, dass solch zerstörerische Waffen bald eingesetzt werden, hat sich in letzter Zeit angesichts der wachsenden Spannungen zwischen globalen Supermächten wie den Vereinigten Staaten, China und Russland – insbesondere im Hinblick auf Russlands andauernden Einmarsch in die Ukraine – deutlich erhöht.

Viele dieser Nationen haben derzeit Verträge, die den Einsatz von Atomwaffen über die bloße Angst vor Vergeltung hinaus verhindern. Doch da das Ende eines solchen Vertrags bevorsteht, haben die Menschen eine ziemlich besorgniserregende Aktivität beobachtet.

Wie die Daily Mail berichtet , haben verschiedene Beobachter am Donnerstag, den 8. Januar, das Flugzeug Boeing WC-135R Constant Phoenix der US-Luftwaffe über mehreren Bundesstaaten gesichtet, was bei einigen die Befürchtung auslöste, dass ein nuklearer Konflikt bevorstehen könnte.

Anders als das Präsidentenflugzeug, das zur Evakuierung des Staatsoberhaupts im Falle eines Angriffs dient, wird dieser Jet als „nuklearer Schnüffler“ bezeichnet, da er dazu dient, Proben aus der Atmosphäre zu sammeln, die anschließend untersucht werden, um radioaktive Trümmer in der Luft von Atomexplosionen aufzuspüren und zu identifizieren.

Es startete diese Woche in Nebraska, flog über South Dakota und kreiste dann längere Zeit in der Nähe von Fargo, North Dakota.

Auch wenn dies relativ harmlos erscheinen mag – und das könnte es durchaus sein, da die WC-135R regelmäßig im Inlandluftraum zu Schulungs-, Kalibrierungs- und Überwachungszwecken fliegt – hat der Zeitpunkt dieses speziellen Fluges Anlass zur Besorgnis gegeben.

Nicht nur die Spannungen sind nach dem Einmarsch der US-Regierung in Venezuela hoch, sondern vielen ist auch bewusst, dass der New-START-Vertrag zwischen Amerika und Russland, der den Einsatz von Atomwaffen verbietet, am 5. Februar ausläuft.

Es gibt derzeit keinerlei Anzeichen dafür, welche Form ein neuer Vertrag zwischen den beiden Nationen annehmen wird – falls es überhaupt einen geben wird – aber der Anblick eines Flugzeugs, das speziell für einen Test der Luftlage nach einem Angriff konzipiert wurde, ist nicht gerade ein Anblick, den die Menschen im Moment sehen möchten.

Die WC-135R kann keine Atomwaffen transportieren oder abwerfen, daher ist dies nicht unbedingt eine Drohung oder Warnung vor einem bevorstehenden Angriff der Vereinigten Staaten, aber einige sehen es als Vorbereitung auf den schlimmsten Fall.