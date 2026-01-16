Prognosemodelle deuten auf eine Spaltung des Polarwirbels um den 25. Januar hin, was einen weiteren Vorstoß arktischer Luft in die USA und nach Europa zur Folge haben wird

Es wird erwartet, dass eine stratosphärische Erwärmung über dem Nordpol den Polarwirbel schwächt und möglicherweise um den 25. Januar 2026 zu einer Kernspaltung führt. Diese Störung könnte einen erneuten Zustrom arktischer Luft verursachen und in weiten Teilen der USA und Europas unterdurchschnittliche Temperaturen und Schneefälle mit sich bringen.

Prognosemodelle zeigen, dass eine Störung in den unteren Schichten des Polarwirbels in der zweiten Januarhälfte zu einer Spaltung seines Kerns führen könnte. Dies ist auf den Einfluss einer sich entwickelnden stratosphärischen Erwärmung über dem Nordpol zurückzuführen.

Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass sich der Kern um den 25. Januar herum spalten wird. Mit der Spaltung könnten die beiden Hälften von Ende Januar bis Anfang Februar einen starken Zustrom kalter arktischer Luft über die Vereinigten Staaten und Europa bringen.

In Teilen des Mittleren Westens und in weiten Teilen der östlichen USA sind zwischen dem 15. und 25. Januar strenge Winterbedingungen möglich. Diese werden durch das Zusammentreffen arktischer Luftmassen mit dem Jetstream verursacht.

Es wird erwartet, dass der Jetstream in diesem Zeitraum eine nach Norden gerichtete Ausbuchtung entlang der Pazifikküste bildet, die den Westen der Vereinigten Staaten bedeckt, und eine nach Süden gerichtete Senke um die Großen Seen, die die östliche Hälfte des Landes bedeckt.

Diese Konstellation saugt kalte arktische Luft aus Kanada an und verteilt sie über die zentralen und östlichen Vereinigten Staaten, einschließlich des Mittleren Westens, des Nordostens, des Mittelatlantiks und des Südostens.

„In den kommenden Wochen wird sich im Jetstream eine ausgeprägte Ausbuchtung bilden, mit einer nördlichen Ausbuchtung entlang der Pazifikküste und einer südlichen Einbuchtung über den Großen Seen“, erklärte Paul Pastelok, leitender Langzeitmeteorologe bei AccuWeather . „Diese Konstellation dehnt den Polarwirbel aus und sorgt für anhaltende Wärme in der Nähe der Ausbuchtung sowie wiederholte Kaltlufteinbrüche durch die Einbuchtung.“

In Chicago werden die Temperaturen in den nächsten ein bis zwei Wochen voraussichtlich von nahezu durchschnittlich auf 5–10 °C sinken. Die durchschnittliche Höchsttemperatur in Chicago liegt bei etwa 0 °C. In New York City werden die Temperaturen im gleichen Zeitraum voraussichtlich zwischen 3–4 °C (nahe dem historischen Durchschnitt) und 3–6 °C unter dem Durchschnitt (5–10 °C) liegen.

Im Mittleren Westen und im Nordosten der USA werden starke Schneefälle erwartet, während im zentralen und südöstlichen Teil der Vereinigten Staaten mit geringeren Schneemengen zu rechnen ist.

Starke Stürme sind in diesem Zeitraum aufgrund des gestreckten Jetstreams unwahrscheinlich, es sei denn, es entwickelt sich eine Blockierungszone über Grönland, die die Entstehung von Stürmen entlang der Atlantikküste ermöglicht.

Gleichzeitig wird erwartet, dass die Störung auch die Gefahr eines erneuten Wintereinbruchs in ganz Europa verstärken wird, da sich möglicherweise kalte Luftmassen von Sibirien westwärts ausbreiten.

Die genauen Auswirkungen der Störungen in der zweiten Januarhälfte und Anfang Februar bleiben aufgrund von Prognosebeschränkungen über den 25. Januar hinaus ungewiss.

