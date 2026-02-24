Erdrutsch isoliert Stadt in Italien: „Verwüstet und vergessen“ (Videos)

Nach schweren Unwettern ist ein berühmtes Dorf in Italien plötzlich von der Außenwelt abgeschnitten. Erdrutsche haben mehrere Straßen verlegt.

Die bunten Malereien an den Hauswänden wirken heute trist: Sant‘Angelo di Roccalvecce, das „Paese delle Fiabe“ – zu deutsch „Märchenland“ – in der italienischen Provinz Viterbo, ist durch massive Erdrutsche praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Was sonst Menschen aus ganz Europa in den Italien-Urlaub lockt, ist nun ein isoliertes Dorf, das nur noch schwer erreichbar ist.

Während in den Alpen die Schneewalze tobt, haben anhaltende Regenfälle verheerende Folgen für die kleine Gemeinde im Latium. Wie der Corriere di Viterbo berichtet, ist das Dorf durch die Erdrutsche praktisch von der Außenwelt abgeschnitten.

Die Provinzstraße SP5 Teverina bei Celleno musste wegen eines großen Erdrutsches komplett gesperrt werden. Zusätzlich ist auch die Gemeindestraße „Valle“ nicht mehr befahrbar.

Die Gemeinde Viterbo hat laut der Zeitung La Fune ein kontinuierliches technisches Monitoring der betroffenen Gebiete aktiviert, da es zu „erheblichen Erdrutschen in den Hügeln“ gekommen ist.

Spektakuläre Drohnenaufnahmen, die der Sender Rai veröffentlicht hat, dokumentieren das ganze Ausmaß der Katastrophe. Die Bilder zeigen massive Erdmassen, die Straßen blockieren und ganze Hänge in Bewegung gesetzt haben.

Sant‘Angelo di Roccalvecce hatte sich seit 2016 zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt. Dank der Initiative von Bürgern entstanden dort märchenhafte Wandmalereien, die das kleine Dorf in der Tuscia zu neuem Leben erweckten. Familien mit Kindern pilgerten zu den bunten Darstellungen bekannter Märchenfiguren.

Nun kämpft die Gemeinde ums Überleben. Die Bewohner von Roccalvecce und Sant‘Angelo drohen laut Tusciaweb.eu sogar mit rechtlichen Schritten gegen Provinz und Gemeinde, da sie sich im Stich gelassen fühlen. „Roccalvecce und Sant‘ Angelo vergessen und verwüstet“, prangert das Bürgerkomitee an.

Die Situation spitzt sich weiter zu, da weitere Erdrutsche die historischen Stadtmauern von Roccalvecce bedrohen. Rettungsfahrzeuge können den Ort schon jetzt nur schwer erreichen.

Video: