Der Berg Nemrut im Südosten der Türkei, auf dem sich die von König Antiochus I. im 1. Jahrhundert v. Chr. errichteten Kolossalköpfe befinden, wird in alternativen Geschichtskreisen aufgrund seiner vermeintlichen „kosmischen“ Verbindungen häufig diskutiert.

Obwohl es keine offizielle Verbindung zu Außerirdischen gibt, nähren der mysteriöse, 50 Meter hohe künstliche Grabhügel und die himmelwärts gerichteten Statuen Spekulationen über antike Verbindungen zum Weltraum und zu UFOs.

Doch was ist wirklich unter dem Berg Nemrut vergraben? Bodenradargeräte entdeckten Kammern, die seit 2000 Jahren versiegelt waren, und dasselbe Leo-Orion-Muster wie in Gizeh taucht auch hier auf.

Ein UFO-Kontaktler mit verifiziertem Videomaterial behauptet, Wesen hätten ihm gesagt, dass sich unter ihm ein uraltes Raumschiff befinde.

Über UFOs, die schließlich mit dem Berg Nemrut in Verbindung gebracht wurden: Zwischen 2007 und 2009 filmte der türkische Nachtwächter Yalcin Yalman mehrere scheibenförmige Objekte über dem Marmarameer, die humanoide Wesen in einer cockpitähnlichen Struktur zu zeigen schienen.

In dieser Untersuchung verknüpfen die Lehto Files antike Archäologie, moderne UAP-Phänomene und die Scantechnologie, die die Wahrheit ans Licht bringen könnte.

Das sind keine Spekulationen über außerirdisches Leben in der Antike. Es handelt sich um dokumentierte Beweise, von Fachleuten begutachtete Forschungsergebnisse und verifizierte UFO-Aufnahmen – die alle auf einen mysteriösen Berg in der Türkei hindeuten.

