Das Gesicht des „Vampirs“, der nach seinem Tod enthauptet wurde, um seine Wiederkehr zu verhindern, wird zum ersten Mal seit Jahrhunderten enthüllt

Der uralte „Vampir“ wurde vermutlich als übernatürliche Bedrohung angesehen – und sein Körper wurde brutal verstümmelt, um ihn daran zu hindern, aus dem Grab aufzuerstehen.

Wissenschaftler haben zum ersten Mal seit über vier Jahrhunderten das Gesicht eines Mannes rekonstruiert, der als „Vampir“ galt.

Die Überreste wurden in Racesa, einer Festung im Osten Kroatiens, ausgegraben.

Sein Leichnam war nach der Beerdigung wieder ausgegraben, enthauptet und mit dem Gesicht nach unten in das Grab gelegt worden, das mit schweren Steinen beschwert war.

Experten kamen zu dem Schluss, dass Umweltursachen die Schändung nicht erklären konnten.

Sie glauben, die Verstümmelung sei vorgenommen worden, um zu verhindern, dass er von den Toten aufersteht.

Forscher nutzten den Schädel, um sein Aussehen digital zu rekonstruieren.

Der Mann lebte im 15. oder 16. Jahrhundert und war ungefähr 1,63 Meter groß.

Man geht davon aus, dass er im Alter zwischen 40 und 50 Jahren starb.

Die Archäologin Dr. Natasa Sarkic, die an den Ausgrabungen mitarbeitete, sagte, der Schrecken, den er nach seinem Tod auslöste, könne auf Ängste während seines Lebens zurückzuführen sein.

Sie sagte: „Bioarchäologische Analysen haben gezeigt, dass dieser Mann häufig an gewaltsamen Konflikten beteiligt war und eines gewaltsamen Todes starb.“

Sie sagte: „Er hat im Laufe seines Lebens mindestens drei Episoden schwerer zwischenmenschlicher Gewalt erlebt.“

„Einer dieser Angriffe hat sein Gesicht entstellt, was Angst und Abscheu hervorrufen und zu sozialer Ausgrenzung führen kann.“

„Noch bevor er sich von dem vorletzten Trauma erholt hatte, erlitt er einen letzten, tödlichen Angriff.“

Sie fuhr fort: „Es wurde angenommen, dass Personen, die eines gewaltsamen Todes starben, sich zu Lebzeiten gewalttätig verhielten oder als sündig oder sozial abweichend galten, Gefahr liefen, zu Vampiren zu werden.“

Dr. Sarkic fügte hinzu: „Aufgrund seiner Gesichtsverunstaltung und seines randständigen Lebensstils, der durch wiederholte zwischenmenschliche Gewalt gekennzeichnet war, wurde er möglicherweise als ‚Vampir‘ oder als übernatürliche Bedrohung angesehen.“

„Man glaubte, solche Wesen seien ruhelos, rachsüchtig und fähig, Lebewesen zu schädigen, Krankheiten zu verbreiten und Menschen oder Nutztiere zu töten.“

Nach alter slawischer Tradition glaubte man, dass die Seele nach dem Tod noch 40 Tage lang mit dem Körper verbunden bliebe.

Während dieser Zeit konnten verschiedene Methoden angewendet werden, um zu verhindern, dass die Verstorbenen als Vampire zurückkehrten.

Dazu gehörten das Pfählen, Verbrennen oder Enthaupten der Leiche, das Begraben mit dem Gesicht nach unten, das Beschweren mit Steinen und das Fesseln der Gliedmaßen.

„Diese Bestattung zeigte daher Praktiken, die damals üblicherweise mit ‚Anti-Vampir‘-Ritualen in Verbindung gebracht wurden“, sagte Dr. Sarkic.

Der Grafikexperte Cicero Moraes, bekannt für seine Arbeit am Turiner Grabtuch , rekonstruierte den Schädel digital anhand von CT-Scandaten.

Dr. Sarkic sagte: „Obwohl der Schädel zum Zeitpunkt seiner Entdeckung etwas fragmentiert war, war es möglich, ihn zu rekonstruieren und zu digitalisieren.“

Informationen von lebenden Spendern halfen dabei, die Position der Gesichtszüge und die Dicke des Weichgewebes in verschiedenen Bereichen des Schädels zu bestimmen.