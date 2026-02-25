Die Buache-Karte: Eine umstrittene antike Karte, die die eisfreie Antarktis darstellt

Zahlreiche Karten wurden entdeckt, die unseren Planeten so darstellen, wie er vor der letzten Eiszeit aussah. Viele behaupten, dass vor der Schriftgeschichte extrem fortgeschrittene antike Zivilisationen auf der Erde existierten und dass diese alten Kulturen, die von der Mainstream-Geschichtsschreibung ignoriert werden, über hochentwickelte Kartographiesysteme verfügten, die in ihrer Präzision mit den heutigen vergleichbar sind.

Niemand konnte bisher erklären, wie diese extrem alten Karten, die Regionen unseres Planeten wie die Antarktis ohne Eis darstellen und Tausende von Jahren alt sind, existieren können.

Viele argumentieren, dass diese Karten das Produkt vorsintflutlicher Zivilisationen sind, die unseren Planeten Tausende von Jahren vor der schriftlichen Geschichte der westlichen Welt bewohnten.

Die Zeit vor der Sintflut, auch Vorsintflutzeit genannt, bezeichnet die Zeit „vor der großen Sintflut“. In der Bibel liegt diese Zeitspanne zwischen dem Sündenfall und der Sintflut, der Geschichte der Sintflut, wie sie im Buch Genesis beschrieben wird.

Während die meisten von uns mit der Piri-Reis-Karte vertraut sind – deren Genauigkeit und Detailgenauigkeit von Gelehrten bis heute als rätselhaft empfunden werden –, wissen die meisten von uns nicht, dass es zahlreiche andere Karten gibt, die dieselbe Landschaft darstellen.

Eine dieser Karten ist die umstrittene Landkarte des französischen Geographen Philippe Buache de la Neuville. Von der Buache-Karte existieren zwei Versionen. Eine der Karten soll die eisfreie Küstenlinie der Antarktis korrekt darstellen, während die andere den Kontinent überhaupt nicht erwähnt.

Viele gehen davon aus, dass Buache die Existenz des eisigen Kontinents nicht kannte und seine Darstellungen nichts weiter als eine Hypothese waren.

Die Karte aus dem 18. Jahrhundert soll den Kontinent Antarktis vor seiner Eisbedeckung akkurat darstellen. Dies ist nur möglich, wenn die Antarktis kartiert wurde, als sie noch eisfrei war. Viele bezweifeln diese Behauptung jedoch und vermuten eine Fehlinterpretation.

Der korrekte Name der Karte lautet „ Carte des Terres Australes umfasst entre le Tropique du Capricorne et le Pôle Antarctique où se voyent les nouvelles découvertes faites en 1739 au Sud du Cap de Bonne Esperance “, was ins Deutsche übersetzt lautet: „ Karte der südlichen Länder zwischen dem Wendekreis des Steinbocks und dem antarktischen Pol, wo die neuen Entdeckungen gemacht wurden.“ 1739 südlich des Kaps der Guten Hoffnung zu sehen . “

Viele behaupten, die Karte von Bouche habe auch die Kanarischen Inseln korrekt verortet. Die 1737 herausgegebene Karte zeigt zudem den korrekten Umriss des Unterwasserplateaus, auf dem die Inseln liegen.

Dies bedeutet, dass die Grundlage der Karte eine Vermessung der damaligen Form vor dem Abschmelzen der Gletscher und dem Anstieg des Meeresspiegels darstellt. Noch interessanter ist die Tatsache, dass die Karte von Bouche die Wasserstraße zeigt, die den antarktischen Kontinent in zwei Landmassen teilt.

Behauptungen über die Buache-Karte und dass sie den eisfreien Kontinent Antarktis darstellt, sollen ihren Ursprung in Charles Hapgoods Buch „Maps of the Ancient Sea Kings“ von 1966 haben. Seitdem haben viele behauptet, dass die Buache-Karte zusammen mit anderen antiken Karten auf der Grundlage viel älterer Karten erstellt wurde, die von einer hochentwickelten antiken Zivilisation stammen sollen. Viele argumentieren jedoch, dass dies falsch ist.

Heute ist es schwer vorstellbar, ob die Buache-Karte die subglaziale Küstenlinie der Antarktis genau darstellt. Darüber hinaus argumentieren viele, dass die Karte selbst Aufschluss darüber gibt, wie sie erstellt wurde, ohne Bezug auf viel ältere Karten zu nehmen

Bei genauer Betrachtung der Karte entdecken wir zwei wichtige Wörter: „conjecturée“ (vermutet) und „soupçonnée“ (verdächtigt) befinden sich in den Regionen, die den südlichen Kontinent darstellen.

Dies deutet nach einigen darauf hin, dass die Landmasse auf älteren Karten nicht zu sehen war, sondern dass der Kontinent von Buache selbst postuliert wurde

Tatsächlich ist die Buache-Karte nicht die einzige ihrer Art. Zahlreiche andere antike Karten zeigen geografische Merkmale unseres Planeten, die für antike Entdecker schwer zu kartieren gewesen wären. Ob einige dieser Karten mithilfe viel älterer Karten erstellt wurden, ist ein Rätsel. Dennoch ist es faszinierend, darüber zu lesen, da sie detaillierte Einblicke in die Kartenkunst der fernen Vergangenheit bieten.

Viele Menschen sind der festen Überzeugung, dass die Existenz der Buache-Karte, der Piri-Ries-Karte und anderer antiker Karten beweist, dass die Entdecker der Antike in ferner Vergangenheit über ein äußerst hochentwickeltes Kartographiesystem verfügten, dessen Präzision mit dem heutigen vergleichbar ist.

Die Karten können als Beweis dafür interpretiert werden, dass die Menschheit der Antike entgegen der landläufigen Meinung die genaue Form und Größe der Erde kannte und sphärische Trigonometrie sowie präzise und ausgefeilte mathematische Berechnungen anwandte, als ob vor Tausenden von Jahren eine unbekannte Zivilisation ein globales Projekt zur Kartierung des gesamten Planeten in Angriff genommen hätte, wie es noch nie zuvor jemand getan hatte.

Was denken Sie?

Mehr über Landkarten der Antarktis lesen Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„.