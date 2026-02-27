„Insel der schwarzen Magie“ : Mann lässt Kamera auf den Meeresgrund fallen und filmt „erste Aufnahmen eines Lebewesens“

Der YouTuber Barny Dillarstone ist dafür bekannt, Kameras ins Meer zu werfen, um die Tierwelt zu filmen.

Ein Mann nahm es auf sich, eine spezielle Kamera auf den Grund der Balisee zu versenken, und das Experiment brachte eine faszinierende Entdeckung zutage

Er ist nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen ist; schon viele in der Vergangenheit waren neugierig genug, eine GoPro oder ähnliche Kameras ins Meer zu werfen, um zu sehen, was sich unter der Wasseroberfläche verbirgt.

Der YouTuber Barny Dillarstone beschloss, nach Nusa Penida zu reisen, einer indonesischen Insel in der Nähe von Bali, und erklärte, dass sie als „Insel der schwarzen Magie“ bekannt sei.

Er behauptete, die Gegend habe eine „ Geschichte von Dämonen und Zauberei“ und sei „von einem wütenden Ozean umgeben, der sich in einer Sekunde ändern kann“.

Er erklärte, dass er in diesem Gebiet das Tauchen gelernt habe, und verriet außerdem, dass er die ersten Male ferngesteuerte Kameras im Meer in diesem Gebiet abgelassen habe, da Barny unbedingt eine für die Wissenschaft neue Art finden wollte .

Nun sagte er jedoch, dass er zwar „dumm“ genug gewesen sei, eine Kamera Hunderte von Metern fallen zu lassen, er aber nichts bereue, da es ihm unter anderem „gelingt sei, die allerersten Aufnahmen von mindestens zwei großen Tiefseearten beim Schwimmen in freier Wildbahn zu machen“.

Mit der neuen Unterwasser-Actionkamera von Insta360, der Ace Pro 2, gelang es ihm, zwei Tiefseearten beim Umherstreifen einzufangen.

Als erstes wurde der Dornhai, eine Haiart , die auch als Hundshai bekannt ist, vor die Kamera genommen .

Sie sind an ihren glatten Rückenflossenstacheln, ähnlich großen Zähnen, großen Augen und dem Vorhandensein eines Stachels an der Vorderseite jeder Rückenflosse zu erkennen.

Im Gegensatz zu Landhaien wie dem Weißen Hai sind ihre Zähne nicht zum „Schneiden“ geeignet, sagte der Content-Ersteller, sondern sie neigen dazu, ihre Beute zu „packen und zu drehen“.

Er erklärte: „Dieser Hai hat einen schlanken Körper, eine kurze Schnauze, sehr hohe, aufrechte Rückenflossen mit hellen Spitzen und langen Rückenflossenstacheln sowie eine Schwanzflosse mit einem breiten weißen Rand und ohne dunkle Flecken.“

Man konnte beobachten, wie das Raubtier versuchte, den Köder von dem an der Kamera befestigten Rohr, fast 200 m unter der Wasseroberfläche, abzufressen.

„Ihre riesigen Augen saugen so viel Licht auf, dass sie, wenn sie beleuchtet werden, wahrscheinlich nur ein großes, leuchtendes Objekt sehen, anstatt Details, die Vorsicht auslösen könnten“, fügte Barny hinzu.

Er bemerkte, dass mehrere Dornhaie herumschwammen, konnte aber nicht genau sagen, wie viele sich in der Nähe der Kamera befanden.

Später im Video erklärte Barny: „Während des gesamten Falls tauchte immer wieder ein großes, plattgedrücktes Tier auf, aber es sah nach nichts aus, was ich je zuvor gesehen hatte. Es ist natürlich ein Rochen, und der Kopf und die Schnauze sahen aus wie die von Adlerrochen, die in flacheren Gewässern leben.“

Er bemerkte die flache, braunviolette Farbe des Rochens, der dabei sehr tief war, und beobachtete, wie der Rochen ins Bild schwamm.

„Ähnlich wie bei der Sichtung des Westlichen Hochflossen-Dornhundes ist diese Entdeckung besonders aufregend, da es sich höchstwahrscheinlich um die ersten Aufnahmen dieser Art in freier Wildbahn handelt“, bemerkte der YouTuber.

Barny erklärte, dass das Wesen giftige Stacheln an seinem Schwanz habe und die Art außerdem zu schnellen Geschwindigkeitsausbrüchen fähig sei.

Er fügte hinzu, dass die interessantesten Kreaturen, die er im Ozean gefunden habe, nachts auftauchen, und behauptete, dass „die kleinen Haie, die wir tagsüber beobachtet haben, nur ein kleiner Snack für die Raubtiere sind, die in Wirklichkeit dominieren“.

Video.