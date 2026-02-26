Antikes Sumer: Die Hand aus Stein, die kosmische Portale öffnet

Was, wenn der Arm aus Stein keine Fiktion wäre… außer Erinnerung?

In den alten sumerischen Darstellungen erscheinen starre, feierliche Gestalten mit Armen, die nicht einfach menschlich aussehen.

Schwere Arme, symbolisch, fast mechanisch. Die offizielle Geschichte besagt, dass es „Kunststil“ ist. Aber was, wenn es etwas anderes wäre?

Sumer war die erste bekannte Zivilisation. Die Erste, die schreibt. Die Erste, die über Götter spricht, die vom Himmel herabgestiegen sind. Die Anunnaki waren keine ätherischen Geister … waren physische Wesen, die Technologie, Astronomie und Macht lehrten.(Nix mit Anunnaki, Goldabbau und Nibiru! Zecharia Sitchin und die Fehlübersetzung sumerischer Texte)

Was, wenn dieser Arm nicht dekorativ war, sondern die Darstellung eines Artefakts?

Ein Werkzeug?

Ein Autoritätssiegel, das „Tore“ zwischen den Welten öffnete?

Tausende von Jahren später, in der modernen Kultur, erscheint Hellboy mit seiner „Right Hand of Doom“ – eine Hand aus Stein, die kosmische Portale öffnet. Kreativer Zufall? Oder unbewusstes Echo eines alten Wissens, das immer wieder in die Kunst sickert?

Hollywood erfindet nie etwas Neues. Es recycelt Mythen. Es verschlüsselt Symbole. Es verschleiert Erinnerungen.

Vielleicht ist diese Hand keine Fantasie.

Vielleicht ist es eine versteinerte Erinnerung an etwas, das vor der Sintflut existierte.

Etwas, das die alten nicht als Technologie beschreiben konnten… und sie riefen göttlich.

Die Frage ist nicht, warum sie ähnelt.

Die Frage ist:

Wer möchte, dass wir das vergessen? 👁️ 🔥

„Die Hand, die kein Zufall ist“

„Natürlich ist es reiner Zufall, dass die Sumerer Figuren mit starren und symbolischen Armen geschnitzt haben, dass Tausende von Jahren später eine Figur mit einer Steinhand erscheint, die in der Lage ist, kosmische Portale zu öffnen, und dass alles einfach „künstlerischer Stil“ und „moderne Kreativität“ ist, denn wie wir wissen, wird die Menschheit nie wieder Verwendet alte Symbole wieder oder versteckt tiefe Einblicke in die Unterhaltung … Alles muss Zufall sein, oder? ” 👁️

Mehr über die falschen Übersetzungen von Zacharia Sitchin zu Nibiru und alle anderen Theorien zu den Anunnaki lesen Sie im Buch: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“

Über die Gefallenen Engel lesen Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„.