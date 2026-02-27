Trump ordnet Pentagon an, UFO- und Alien-Akten freizugeben

Präsident Donald Trump hat das Pentagon und andere Regierungsbehörden angewiesen, Akten über Außerirdische und UFOs zu identifizieren und freizugeben, da „enormes Interesse“ bestehe.

Der Schritt wurde letzte Woche angekündigt, nachdem Ex-Präsident Barack Obama die Existenz von Außerirdischen bestätigt hatte . Trump warf Obama daraufhin vor, geheime Informationen preisgegeben zu haben.

Trump sagte Reportern: „Ich weiß nicht, ob es sie (Aliens ) wirklich gibt oder nicht“, und in Bezug auf Obama: „Ich könnte ihn aus der Patsche helfen, indem ich die Dokumente freigebe.“

In einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform erklärte Trump, er weise die Regierungsbehörden an, Akten über „außerirdisches und extraterrestrisches Leben, unidentifizierte Luftphänomene (UAP) und unidentifizierte Flugobjekte (UFOs) sowie alle anderen Informationen im Zusammenhang mit diesen hochkomplexen, aber äußerst interessanten und wichtigen Angelegenheiten“ freizugeben.

MSN berichtet: Die Reaktionen sind gemischt. Wissenschaftler warnen vor Sensationsgier. Publikationen wie Scientific American weisen darauf hin, dass Trumps Anordnung legitime Suchen nach außerirdischem Leben in den Schatten stellen könnte, indem sie unbewiesene Behauptungen in den Vordergrund rückt .

Befürworter von Transparenz sehen darin einen positiven Schritt. Der ehemalige Pentagon-Beamte Luis Elizondo bezeichnete die Aufgabe angesichts der Menge der gesammelten Daten als „ enormes Unterfangen “.

Der Analyst Joshua Reid von X vermutete, dass die Veröffentlichung mehr über anomale Physik und technologische Erkenntnisse enthüllen würde als einen endgültigen Beweis für Außerirdische.

Während Gläubige auf bahnbrechende Enthüllungen hoffen , erinnern Skeptiker daran, dass frühere Freigaben Sichtungen oft banalen Erklärungen zuschrieben.

Die Quoten von Polymarket für neue UFO-Akten bis zum 31. März liegen bei 29 bis 30 Prozent , was einige Zweifel in der Öffentlichkeit widerspiegelt

Die Freigabe der Trump-UFO-Dokumente ist angelaufen. Behörden sichten umfangreiche Archive nach geeignetem Material. Ein fester Zeitplan steht noch nicht fest, erste Veröffentlichungen könnten aber in den kommenden Monaten erfolgen.

Die öffentliche Spannung steigt, doch der Fokus liegt weiterhin auf dem Ausgleich zwischen Transparenz und Sicherheitsbedenken. Offizielle Stellen betonen, dass jeder Beweis für außerirdisches Leben bahnbrechend wäre, doch bisher konnte keiner bestätigt werden.

