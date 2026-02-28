Ein plötzlicher Anstieg der Erdschwingungen könnte zu bizarren „Klingelgeräuschen“ im Gehirn führen

Ganz, ganz bizarre Schwingungen!

Ein Wetterbeobachter hat eine Zunahme des „brummenden“ Herzschlags der Erde gemeldet und damit die Befürchtung geweckt, dass dies Auswirkungen auf das Gehirn der Menschen haben könnte.

Diese natürliche elektromagnetische Frequenz, bekannt als Schumann-Resonanz, erzeugt Wellen in der Lücke zwischen der Erdoberfläche und der Ionosphäre – der Schicht über der Erde, in der Sonnenlicht Teilchen auflädt, wodurch Radiosignale über weite Strecken übertragen werden können ( laut NASA).

Diese buchstäbliche Rockmusik, die durch Blitzeinschläge rund um den Globus entsteht und aufrechterhalten wird, schwingt im Allgemeinen mit 7,83 Hertz (Hz).

Die Online-App MeteoAgent zur Beobachtung des Weltraumwetters verzeichnete jedoch im Februar einen deutlichen Anstieg dieses Impulses, der laut ihrer Aussage potenziell Probleme verursachen könnte.

Die Befürchtung besteht darin, dass dieser irdische Rhythmus Einfluss auf die Gehirnwellenmuster haben soll, die mit allem von Schlaf bis Konzentration zusammenhängen, was bedeutet, dass ein plötzlicher Ausschlag theoretisch unser neuronales Gleichgewicht stören könnte.

Tatsächlich haben anekdotische Berichte eine Störung des Kraftfeldes mit einer Vielzahl von Symptomen in Verbindung gebracht, darunter Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrationsschwierigkeiten, Ohrensausen und sogar Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen.

Während des Schlafs oder der vorangehenden Entspannungsphase erzeugt das Gehirn „Theta“-Wellen, die mit vier bis acht Zyklen pro Sekunde takten und damit im Einklang mit der Schumann-Sinfonie stehen, berichtete die Daily Mail.

Als Folge davon kann jede Änderung des Rhythmus den zirkadianen Rhythmus der Menschen stören und sie buchstäblich aus dem Schlaf reißen.

Die Experten von MeteoAgent führten diese Abweichung vom irdischen Rhythmus auf einen mäßigen Sonnensturm zurück, der den Taktgeber der Erde gestört hatte.

Wissenschaftler erfassen diese Störungen mithilfe einer Skala von null bis neun, wobei null für ruhigere Bedingungen steht, während neun einem geomagnetischen Strudel entspricht, der Satelliten, Stromnetze und Funksignale beeinträchtigen kann.

Berichten zufolge gab es im vergangenen Monat vier Tage, an denen der Wert auf der Skala 5,0 überschritt, was bedeutet, dass diese Weltraumsymphonie von Menschen wahrgenommen werden konnte, die für diese Wellenfrequenzen empfindlich sind.

Bislang haben Wissenschaftler jedoch noch keinen endgültigen Beweis dafür erbracht, dass dieses Phänomen das System auf diese Weise erschüttert.

Eine Studie aus Japan untersuchte, ob die Schumann-Resonanz den Blutdruck beeinflusst , und legte nahe, dass dieser möglicherweise durch niederfrequente elektromagnetische Variationen beeinflusst werden könnte.

Allerdings handelte es sich bei diesem Effekt eher um eine Korrelation. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass wahrscheinlich auch andere Umweltfaktoren und physiologische Faktoren eine Rolle spielten und dass wir nicht unbedingt der geomagnetischen Musik ausgesetzt sind.