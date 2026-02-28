Eine faszinierende Simulation veranschaulicht genau, was im Körper passiert, wenn Sperma eingenommen wird (Video)

Der menschliche Körper ist ein faszinierendes Gebilde. Schließlich existiert der Homo sapiens seit 300.000 Jahren. Ein Grund für unsere Langlebigkeit ist unsere Fortpflanzungsfähigkeit, doch noch faszinierender ist die Tatsache, dass von bis zu 300 Millionen Spermien, die bei einer Ejakulation freigesetzt werden, maximal 250 die Eizelle erreichen.

Auch wenn das Leben ein wahres Wunder ist, wissen wir, dass nicht alle Spermien zu einer Schwangerschaft führen. Da Sex sich gut verkauft, ist er allgegenwärtig, was in letzter Zeit zu verstärkten Maßnahmen gegen die Erotikbranche geführt hat .

Die Kampagne „For F**k’s Sake“ von LADbible ergab, dass 77 % der Generation Z zugeben, Pornografie zu konsumieren , während 50 % der befragten Männer angaben, dass dies ihre wichtigste Quelle für Sexualaufklärung sei .

Abgesehen von Inhalten, die nicht für die Arbeit geeignet sind, kann TikTok eine unerwartete Wissensquelle sein, wenn es darum geht, uns über die pikanten Aspekte des Lebens aufzuklären . Ein Video von Dr. Boogie bietet uns beispielsweise einen unerwartet anschaulichen Einblick in das, was passiert, wenn man Sperma schluckt.

Wir berichteten bereits über die erschütternde Geschichte eines Mannes, der durch die Injektion von Sperma krank wurde , aber keine Sorge, das „Trinken“ von Sperma wird im Allgemeinen als unbedenklich angesehen.

Dr. Boogie beantwortet Fragen, die wir unseren Eltern im Rahmen des Aufklärungsgesprächs vielleicht aus Scham nicht stellen würden, und erklärt gleich zu Beginn, was passiert, wenn Spermien durch einen Blowjob in den Körper gelangen.

Um das Ganze etwas jugendfreier zu gestalten, beginnt das Video mit jemandem, der ein Glas Sperma trinkt. Wer einen empfindlichen Magen hat, sollte hier besser abbrechen. Angesichts der jüngsten Berichte über Mikroplastik in Sperma sollte man sich außerdem gut überlegen, ob man es wirklich trinken möchte.

Das brutal ehrliche Video geht weiter, während wir sehen, wie weiße Flüssigkeitsklumpen an der Innenseite des Körpers einer Person herunterspritzen, in deren Inneren sich kaulquappenartige Symbole befinden.

Dr. Boogie erklärte: „Wenn Sperma verschluckt wird, wandert es die Speiseröhre hinunter, genau wie jede andere verschluckte Flüssigkeit.“

Im Magen wird das Sperma durch Magensäure und Enzyme wie Pepsin zersetzt. Pepsin ist ein starkes Enzym, das die Eiweißverdauung einleitet, indem es Nahrungsproteine ​​in kleinere Peptide und Aminosäuren aufspaltet.

Dadurch werden die Spermien deaktiviert, und falls Ihnen das im Sexualkundeunterricht nicht klar geworden ist: Man kann nicht schwanger werden, wenn man Sperma schluckt.

Da Sperma nur wenig Ballaststoffe und Volumen enthält, gelangt die Mischung durch eine „unproblematische Magenentleerung“ schnell durch den Magen in den Dünndarm.

Im Dünndarm wird das Ejakulat durch weitere Enzyme weiter aufgespalten und die darin enthaltenen geringen Mengen an Nährstoffen aufgenommen. Diese geringen Mengen gelangen in den Blutkreislauf, allerdings ohne nennenswerten Nährwertzuwachs. Das bedeutet, dass das Trinken von Sperma (wenig überraschend) kein Sättigungsgefühl im Gehirn auslöst.

Obwohl uns gesagt wird, dass Sperma für die meisten Menschen sicher ist, wird daran erinnert, immer auf der Hut vor sexuell übertragbaren Infektionen zu sein, und dass manche Menschen tatsächlich allergisch reagieren können.

Seien wir ehrlich: Nach dem Ansehen dieses Videos wird es wohl ein paar Stunden dauern, bis wir zu einem Glas Milch greifen.

Video: