Pulsierende Kugel über polnischem Dorf gefilmt (Video)

Ein rätselhaftes Video aus Polen zeigt eine seltsame, pulsierende Kugel, die nachts über einem Dorf schwebt. Die ungewöhnliche Szene ereignete sich Berichten zufolge am Abend des 19. Januar in der Gemeinde Stojeszyn und wurde diese Woche von einem polnischen YouTube-Kanal, der sich mit UFO-Phänomenen beschäftigt, online geteilt.

In dem Video (siehe unten) ist eine große Lichtkugel am Himmel zu sehen, von der ein kleinerer, scheinbar von dem anomalen Objekt ausgestoßener Lichtpunkt ausgeht, der sich selbstständig bewegt.

Während sich die seltsame Szene entfaltet, ertönt im gesamten Video ein Geräusch, das wie eine Warnsirene klingt. Man vermutet jedoch, dass die beunruhigende Tonspur später für einen dramatischen Effekt hinzugefügt wurde.

Was die leuchtende Kugel gewesen sein könnte, darüber spekulierte der polnische UFO-Kanal und nannte einige Möglichkeiten.

Die Anomalie könnte „ein Plasmoid, eine Drohne, militärische Leuchtraketen, ein atmosphärisches Phänomen oder ein unidentifiziertes Flugobjekt“ gewesen sein. Was glauben Sie also, wurde letzten Monat über Stojeszyn gefilmt?

Video: