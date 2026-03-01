Neuerscheinung: Der Bestseller aus den USA und England nun endlich in Deutsch! „Tesla und die Cabbage Patch Kids“

Tesla und die Cabbage Patch Kids: Die Erforschung des verlorenen Reiches von Tartaria und des Resets von 1776

Wir schreiben das Jahr 1776, und die Elite der Welt vollzieht einen Reset. Ihr Ziel: die Auslöschung aller Spuren des Tartarischen Reiches!

Schlammfluten, Brände und Erdbeben zerstörten große Teile des Reiches wie am Beispiel der Tartarischen Stadt Dresden detailliert beschrieben wird , und der Bürgerkrieg sowie die Napoleonischen Kriege rafften viele seiner Bewohner dahin. Die Überlebenden wurden in neu errichteten Irrenanstalten und Gefängnissen eingesperrt, fernab der Bevölkerung der Neuen Welt. Ihre Kinder wurden in alle größeren Städte verteilt, nicht nur als Sklavenarbeiter, sondern auch zur Wiederbevölkerung!

Heilzentren wurden zu Kathedralen und Kirchen; die Technologie, die Energie aus dem Äther nutzte, wurde zerstört, und die Industrielle Revolution begann.

Ein Wiederbevölkerungsprogramm, bekannt als die Cabbage Patch Babies, erzeugte Tausende menschlicher Klone, die aufwuchsen, ohne jemals etwas vom untergegangenen Reich zu wissen. Dann kam Nikola Tesla mit Erfindungen, die der Technologie der Tartaren ähnelten , dessen Tod für alle Ewigkeit ein Rätsel bleiben sollte.

Heute erleben wir einen weiteren Neuanfang, verursacht durch die Nachfahren der Anunnaki. Dieses Buch dient als eindringliche Warnung vor der Wiederholung der Geschichte und soll möglichst viele Menschen aufrütteln, bevor es zu spät ist!

Buchauszug:

KAPITEL 1

Wurde die Geschichte umgeschrieben?

Je weiter wir in der Geschichte zurückgehen, desto fortschrittlicher scheinen die Zivilisationen gewesen zu sein. Vor fast 250 Jahren, kurz vor der großen Flut von 1802 n. Chr., ereignete sich ein „Großer Reset“. Dieser stürzte die Menschheit zurück in die Steinzeit und verschleierte das gesamte damalige Wissen! Dieses Wissen gilt heute als „Pseudowissenschaft“ oder „Okkultismus“ und wird mit einem Reich in Verbindung gebracht, von dem Sie vielleicht noch nie gehört haben – dem Tartarischen Reich.

Einige Forscher und Historiker vertreten die Ansicht, dass das Dunkle Zeitalter nie stattgefunden hat und dass viele der prächtigen Bauwerke, die wir heute sehen, den Griechen und Römern zugeschrieben werden, wodurch jede Spur des tartarischen Volkes verschleiert wurde.

Um diese Theorie genauer zu untersuchen, beginnen wir mit dem Jahr 2024 n. Chr.

Viele kluge Köpfe glauben, dass der Vatikan und die Jesuiten, auch bekannt als Gesellschaft Jesu, unserer Zeitlinie vor dem letzten Reset im Jahr 1776 etwa 800 Jahre hinzugefügt haben. Genau zur selben Zeit erfolgte die Gründung Amerikas (auf der Rückseite eines US-Dollar-Scheins findet sich deutlich die Aufschrift „Novus Ordo Seclorum“, was „Neue Welt Ordnung“ bedeutet; die Jahreszahl ist MDCCLXXVI oder 1776). Ebenfalls in dieser Zeit entstand die berüchtigte Geheimgesellschaft der Illuminaten, und das Seerecht wurde eingeführt.

Die Jesuiten gelten als ein verwerflicher Orden, der 1776 die Freimaurer unterwanderte und die Illuminaten gründete, die an der Spitze der Freimaurerhierarchie stehen. Mit dem Segen und der Unterstützung des Vatikans haben sie auch viele andere Geheimgesellschaften infiltriert und sind für viele Kriege und Katastrophen der Welt verantwortlich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Jesuiten als die „militärische Abteilung“ der römisch-katholischen Kirche betrachtet werden können.

Zu diesen „klugen Köpfen“ zählt der russische Mathematiker Anatoli Fomenko, Professor an der Moskauer Staatlichen Universität, bekannt als Topologe und Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften. Er ist der Autor der „fiktiven“, pseudowissenschaftlichen Geschichtsschreibung „New Chronology“, die auf Werken des russisch-sowjetischen Schriftstellers Nikolai Morosow basiert. Angeblich teilte Albert Einstein die Ansicht, dass unserer Zeitlinie mindestens 800 Jahre hinzugefügt worden seien, und vertrat die Auffassung, dass das Dunkle Zeitalter nie existiert habe. Sogar Charles Darwin soll auf dem Sterbebett gesagt haben, er glaube nicht an seine eigenen Theorien und sei vom Vatikan für deren Entwicklung bezahlt worden!

Ich empfehle Ihnen dringend, Anatoli Fomenkos Buch „The Issue with Chronology“ zu lesen. Es ist jedoch nur das erste von 22 Büchern, die er zu diesem Thema verfasst hat. Sie benötigen also entweder viel Freizeit oder einen Lottogewinn, um alle zu lesen! Auch Isaac Newton beschäftigte sich in den letzten Jahren seines Lebens mit der alternativen Zeitlinie, doch sein Buch „The Chronology of Ancient Kingdoms Amended“ wurde von den etablierten Historikern nicht anerkannt.

Grundlage ihrer Arbeit ist die Annahme, dass es in der uns überlieferten Geschichtsschreibung immer wieder Phantom-Ereignisse, -Dynastien und -Personen gegeben habe. Dies sei, so behaupten sie, auf die Scaligire-Chronologen (nach Joseph Justus Scaliger), wie beispielsweise Joseph Gallagher, zurückzuführen. Gallagher war Jesuit und gilt als Begründer der uns heute bekannten Chronologie. Er führte fragwürdige Datierungsmethoden ein, wie etwa das Zählen der Jahresringe eines Baumstamms, um dessen Alter zu bestimmen – die sogenannte Dendrochronologie.

Auch die Radiokohlenstoffdatierung steht in der Kritik, da sie dazu geführt hat, dass Archäologen neu entdeckte Artefakte einfach mit ähnlichen, bereits gefundenen Objekten vergleichen und annehmen, sie stammten aus derselben Epoche. Daher weist die moderne Archäologie einen Fehler auf: Sollte die ursprüngliche Chronologie falsch sein, wären alle Funde, die nach Einführung der Scaligire-Chronologie gemacht wurden, falsch datiert.

Die Scaligirische Chronologie entstand im 16. und 17. Jahrhundert und basiert auf Schriften der Jesuitenkirche. Heute geht man davon aus, dass Eusebius Pamphilus und Hieronymus im 4. Jahrhundert die Grundlage dieses Konzepts legten. Allerdings zeigen Gemälde dieser Männer sie in Kostümen der Renaissance. Eusebius‘ Werk „The History of The Church“ beansprucht, Ereignisse von der Genesis im Alten Testament bis zum Konzil von Nicäa im Jahr 325 n. Chr. datieren zu können. Tatsächlich wurde es jedoch erst 1544 n. Chr. veröffentlicht. Dieses Buch warf auch die Frage auf, ob das Alte Testament vor oder nach dem Neuen Testament verfasst wurde. Dies lag unter anderem daran, dass es Daten und Ereignisse enthielt, die ausschließlich auf den Werken des Chronologen James Ussher basierten, der seine Zeitleiste auf der Bibel aufbaute. Ussher behauptete sogar, die Welt sei am Sonntag, dem 23. Oktober 4004 v. Chr. erschaffen worden!

So schwer es auch zu glauben sein mag, dass jemand dies 1.800 Jahre später berechnen konnte, existieren tatsächlich rund 200 alternative Schöpfungsdaten in anderen Bibelübersetzungen. Diese Daten schwanken über einen Zeitraum von 2.100 Jahren; hinzu kommt, dass 70 verschiedene Übersetzer die erste Bibel überarbeiteten. Dies geschah erst im Mittelalter, wurde aber bis ins 19. Jahrhundert als göttlich und unhinterfragt anerkannt. Selbst die ägyptische Königsliste basiert auf der christlichen Chronologie.

Der deutsche Historiker Robert Baldoff schrieb 1903 das Buch „Historie und Kritik“, in dem er nachwies, dass die Geschichtsschreibung des frühen und mittleren Mittelalters eine Fälschung war. Darüber hinaus übte der bedeutende englische Wissenschaftler Edwin Johnson scharfe Kritik an der Scaligirischen Chronologie. Nach jahrelanger Forschung kam er zu dem Schluss, dass wir den griechischen und römischen Reichen viel näher stehen, als man uns glauben machen will. Die tatsächliche Gründung des Römischen Reiches variiert in verschiedenen historischen Texten um bis zu 500 Jahre. Das Buch „Römische Geschichte“ von Titus Livius (geb. 59 v. Chr.) beschreibt einen 700-jährigen Zeitraum römischer Geschichte, basierend auf einem Manuskript unbekannter Herkunft.

Zudem wurde es erst 1469 n. Chr. veröffentlicht. Auch in diesem Werk fehlt eine 500-jährige Lücke zwischen dem Fall Trojas und der Gründung Roms, die einfach mit Porträts von Personen gefüllt wurde, die nie existiert haben. Dies wird durch die Arbeit eines weiteren bedeutenden Denkers, des deutschen Historikers Theodor Mommsen, untermauert.

Auch über die Regierungszeit der Pharaonen gibt es unzählige Meinungen. Der erste Pharao war Menes, dessen Thronbesteigung – je nach Quelle – zwischen 5702 v. Chr. und 3623 v. Chr. datiert wird. Heute schätzen wir sie auf etwa 3000 v. Chr., und nur wenige Ägyptologen gehen dieser Anomalie nach, da ihnen die Methoden für eine unabhängige Datierung fehlen. Daher stützen sie sich ausschließlich auf die Scaligirische Chronologie.

Seit der Einführung dieser Chronologie werden Manuskripte mit einer abweichenden Chronologie meist unter Umständen entdeckt, die ihre Analyse verhindern. Zudem tauchten viele Schriften, die wir für uralt halten, erst in der Renaissance auf.

Eines ist sicher: Vor 800 n. Chr. scheint es keine gesicherten historischen Belege zu geben, und man ging lange davon aus, dass die Menschheit, wie wir sie heute kennen, erst seit etwa 10.000 Jahren existiert.

Dank der heutigen Reisemöglichkeiten und der Geschwindigkeit, mit der wir Informationen austauschen können, untersuchen unabhängige Forscher und Autoren diese Frage jedoch selbst. Graham Hancock beispielsweise hat das Alter der Pyramiden weltweit, insbesondere in Südamerika und im Nahen Osten, widerlegt und bewiesen, dass sie viel älter sind und typischerweise auf noch älteren Megalith-Bauten oder Tempeln errichtet wurden…

Ende des Auszugs:

Auch auf Amazon erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6

Wurde die Geschichte umgeschrieben?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 9

Die Elite – Die parasitäre Rasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 33

Das Tartarische Reich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 37

Tartarische Architektur, Kathedralen, Kirchen und Sternenfestungen. . . . . S. 52

Verlorene tartarische Technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 69

Feuer, Flut und der Komet von 1811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 77

Die Napoleonischen Kriege, Bürgerkriege und Weltkriege. . . . . . . . . . . . . S. 83

Whitewashing, Wiederverwendung & Weltausstellungen. . . . . . . . . . . . . . S. 90

Vanille-Himmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 99

Irrenanstalten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 101

Gefängnisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 172

Waisen & die Waisenzüge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 176

Wiederbevölkerung und die Cabbage Patch Babies . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 183

Die Industrielle Revolution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 189

Nikola Tesla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 196

Der aktuelle Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 211

Mitwirkende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 225

Referenzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 228

