Ein ehemaliger Süchtiger erzählt, was sich verändert hat, als er mit dem Cannabis-Kiffen aufhörte

Er bemerkte eine Steigerung sowohl seiner körperlichen als auch seiner geistigen Leistungsfähigkeit.

Ein ehemaliger Cannabisabhängiger sprach darüber, was sich für ihn veränderte, nachdem er die Droge aufgegeben hatte, da er bemerkte, dass ihm die Dinge vor dem Entzug schwerer fielen.

Der YouTuber Dorian Develops war als Teenager cannabisabhängig geworden, doch als er eine sechsmonatige Pause einlegte und über die Ergebnisse sprach, bemerkte er, dass sich die Dinge deutlich von früher unterschieden hatten.

„Ich hatte das Gefühl, ich müsste immer und immer wieder dasselbe lesen, weil ich es nicht verarbeiten konnte “, sagte er über den Nebel, in den das Medikament sein Gehirn versetzte.

„Es ist viel einfacher, sich zum Training zu motivieren, wenn man nicht morgens aufwacht und raucht. Man hat mehr Energie und ist geistig klarer und konzentrierter.“

„Es fällt einem viel leichter, sich Ziele zu setzen, ehrgeizig zu sein und Größeres anzupacken, wenn man nicht ständig in diesem benebelten Zustand ist, den man durchs Kiffen erlebt hat. Die Fähigkeit, organisiert und produktiv zu sein, hat sich in den letzten sechs Monaten enorm verbessert, besonders in den letzten drei.“

Dorian meinte, sein psychischer Zustand habe sich deutlich verbessert, nachdem er eine Zeit lang auf Cannabis verzichtet hatte, da er bemerkt habe, dass seine Angstzustände und Depressionen durch das tägliche Kiffen definitiv verstärkt worden seien.

Manche Leute sagen, sie nehmen die Droge, um sich zu beruhigen und ihre Gedanken von solchen Gefühlen zu befreien, aber Dorian stellte fest, dass sich diese Gefühle beim Rauchen nicht verringerten und bemerkte, dass es ihm nach dem Aufhören viel besser ging.

Er spürte auch einen körperlichen Nutzen, da er nicht mehr rauchte, und sein Atmungssystem dankte es ihm, da er das Gefühl hatte, dass der Rauchstopp begonnen hatte, „viele dieser Schäden zu beheben“.

Er sagte: „Jetzt bin ich nicht mehr so ​​kurzatmig, ich habe das Gefühl, dass meine Lunge viel ausdauernder ist, ich kann leichter atmen, ich keuche nicht mehr.“

Obwohl Cannabis als eine der sichereren verfügbaren Drogen gilt, haben Untersuchungen zu seinen Auswirkungen gezeigt, dass der Konsum in jungen Jahren den IQ einer Person im Durchschnitt um 1,3 Punkte senken kann.

Andere Studien ergaben, dass auch Konzentrationsschwierigkeiten, eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne und ein schlechteres Erinnerungsvermögen mit Cannabiskonsum in Zusammenhang stehen.

Dennoch ist ein Anstieg des Gebrauchs von Cannabisprodukten zu medizinischen Zwecken zu verzeichnen, und auch andere Länder haben die Legalisierung der Droge als mögliche politische Maßnahme in Betracht gezogen.