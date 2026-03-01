Ein Arzt erklärt, warum Cola und Pommes von McDonald’s Migräne besser „heilen“ können als Medikamente

Wenn Sie zu den unglücklichen 1 von 7 Menschen gehören, die an Migräne leiden, wissen Sie, dass manchmal selbst Schmerzmittel nichts mehr ausrichten können.

Die meisten von uns haben schon so ziemlich alles versucht, um die furchtbaren Schmerzen einer Migräne zu lindern , von einfachem Trinken von so viel Wasser wie möglich und der Einnahme von Paracetamol bis hin zum Eintauchen der Füße in heißes Wasser (was übrigens tatsächlich ziemlich wirksam ist).

Aber es gibt tatsächlich ein, oder besser gesagt zwei Dinge, die Ihre Migräne im Handumdrehen lindern können, und sie schmecken auch noch ziemlich gut.

Wir alle wissen, dass ein Besuch bei McDonald’s ein hervorragendes Mittel gegen Kater sein kann, aber was wäre, wenn Ihre treue Vollfett-Cola und große Pommes auch Ihre Migräne heilen könnten?

Auch wenn Sie das wahrscheinlich nicht von Ihrem Hausarzt hören werden, hat ein Mediziner tatsächlich McDonald’s als ein für uns ausreichend gutes Migränemittel empfohlen.

Die Medizinpädagogin Dr. Myro antwortete kürzlich auf ein Video einer anderen Content-Creatorin, die fragte, warum sie sich nach dem Verzehr einer Coca-Cola und Pommes von McDonald’s besser fühle – die Antworten waren sehr interessant.

„Kann mir bitte jemand die wissenschaftliche Erklärung dafür geben, warum eine Cola und große Pommes von McDonald’s meine Migräne auf eine Weise heilen, wie es kein Medikament jemals könnte?“, lautete die Frage des ursprünglichen Erstellers, worauf Myro antwortete, dass es drei Gründe dafür gäbe.

Dopamin-Schub

Der erste Grund ist, dass der Genuss Ihres Lieblings-Fastfoods einen Dopamin-Kick auslöst, der das Belohnungssystem des Gehirns aktiviert.

„Das wird jedem nach allem, was passiert ist, ein besseres Gefühl geben“, fügte er hinzu.

Koffeinmenge

Myro erklärte daraufhin, dass die große Cola, die im Video getrunken wurde, 85 mg Koffein enthielte, was mehr sei als die Menge, die in manchen Schmerzmittelmarken enthalten sei.

Das klingt vielleicht zu schön, um wahr zu sein, aber Informationen des Migraine Trust erklären, dass die Wirkung von Koffein auf die Adenosinrezeptoren im Gehirn Migränesymptome lindern kann.

Allerdings ist es auch wichtig zu beachten, dass Koffein bei manchen Menschen Migräne auslösen kann. Daher ist es ratsam zu wissen, ob man zu diesen Menschen gehört oder nicht.

Salzgehalt

Zu guter Letzt ist da noch die Menge an Salz, die auf den berühmten Pommes frites von McDonald’s enthalten ist. „Diese Pommes frites sind extrem salzig, was den Körper ähnlich wie eine Elektrolyttablette mit Flüssigkeit versorgt“, erklärte er.

Auch Salz kann bei manchen Menschen Migräneanfälle auslösen, das ist also keine Freikarte, um Unmengen davon auf das Abendessen zu streuen.

So, das war’s. Es kann in zwei Richtungen gehen, aber wenn Sie bereits unter Migräne leiden und es schaffen, lange genug auf Ihren Handybildschirm zu schauen, um eine McDelivery zu bestellen, ist es auf jeden Fall einen Versuch wert.

