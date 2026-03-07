Im 19. Jahrhundert war die Verwendung von Blei fest etabliert, nicht nur in weißer Schminke, sondern auch in der großflächigen Farbenherstellung in ganz Europa. Von Guy Anderson

Blei besitzt besondere physikalische Eigenschaften, die es für Schutzanwendungen äußerst nützlich machten. Aufgrund seiner Dichte und Atomstruktur kann Blei elektromagnetische Frequenzen blockieren und einen Schutz vor Strahlung bieten, den die meisten gängigen Baumaterialien nicht erreichen.

Blei wird seit Langem auch zum Schutz vor ionisierender Strahlung wie Röntgen- und Gammastrahlen eingesetzt, weshalb es in der Medizintechnik, in der Kerntechnik und in Schutzbarrieren Verwendung findet.

Nebenbei bemerkt: Blei wird auch mit Saturn in Verbindung gebracht, der seit langem mit Schutz und der Abwehr unerwünschter äußerer Energien assoziiert wird.

Blei legt sich nicht einfach wie gewöhnliche Farbe auf eine Oberfläche, sondern wirkt wie ein Faradayscher Käfig, indem es störende elektromagnetische Störungen um das Gebäude herum abschirmt und eindämmt.

Dadurch bietet es einen umfassenderen Schutz vor Umgebungsenergien, die andernfalls die Bewohner des Gebäudes beeinflussen könnten.

Ein Anstrich des Hauses innen und außen mit bleihaltiger Farbe würde somit eine Schutzbarriere schaffen, die auch heute noch vor bestimmten modernen Signalen, einschließlich 5G-Übertragungen, schützen könnte.

Nach der Strahlung, die vom sogenannten Kometen von 1811 (DEWs) ausging und bei der Zerstörung tatarischer Städte eingesetzt wurde, wurden meiner Ansicht nach Schutzanstriche aufgetragen, um die Strahlenbelastung zu reduzieren.

Dies erklärt auch, warum so viele Gebäude und Bauwerke, darunter Weltausstellungen, weiß gestrichen wurden – nicht nur, um ihr wahres Alter zu verbergen, sondern auch, um in Bereichen mit erhöhter Strahlung eine zusätzliche Schutzschicht zu schaffen.

Das Ausmaß und die Einheitlichkeit dieser Anwendung vor über 200 Jahren deuten auf ein deutlich tieferes Verständnis von Chemie und Physik hin, als die gängige Geschichtsschreibung anerkennt.

