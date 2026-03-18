Die UFO-Schlacht von 1561 über Nürnberg (Video)

Als am 14. April 1561 die Sonne über der deutschen Stadt Nürnberg aufging, blickten die Einwohner zum Himmel und wurden Zeugen eines außergewöhnlichen Ereignisses, das viele als eine Luftschlacht beschrieben, die sich über ihren Köpfen abspielte.

Historischen Berichten zufolge schien der Himmel voller Bewegung zu sein. Zeugen berichteten von Hunderten kugelförmiger Objekte sowie von zylinderförmigen Flugobjekten, aus denen kleinere Kugeln hervorzuschießen schienen und rasend schnell durch die Luft flogen.

Eine riesige schwarze, dreieckige Form soll ebenfalls über ihnen geschwebt und sich unregelmäßig bewegt haben. Einige behaupteten, dunkle, speerartige UFOs seien über den Himmel gerast, während Rauchfahnen hinter fallenden Kugeln hergezogen seien, die scheinbar zur Erde herabstürzten.

Was geschah also vor mehr als vier Jahrhunderten wirklich am Himmel über Nürnberg?

Moderne Ufologen vermuten, dass es sich bei den an jenem Morgen beschriebenen Objekten um außerirdische Flugobjekte im Kampf gehandelt haben könnte.

Doch die wahre Natur des Nürnberger Ereignisses von 1561 bleibt eines der rätselhaftesten Himmelsgeheimnisse der Geschichte.

KI sagt dazu:

Die UFO-Schlacht von Nürnberg war ein spektakuläres Himmelsereignis am 14. April 1561, bei dem Bewohner zylinder- und kugelförmige Objekte in einem „Kampf“ am Himmel beobachteten. Ein zeitgenössischer Holzschnitt von Hans Glaser Wikipedia de.wikipedia.org dokumentiert die Erscheinung. Heute wird das Ereignis meist als natürliche Halo-Erscheinung Wikipedia de.wikipedia.org (Eiskristalle) interpretiert.

Der Bericht: Laut einem Flugblatt aus dem Jahr 1561 sahen zahlreiche Menschen im Morgengrauen eine „Schlacht“ am Himmel, an der rote, schwarze und blaue Kugeln sowie kreuzförmige Objekte beteiligt waren.

Die Darstellung: Der Holzschnitt zeigt neben den Kugeln auch zylindrische Formen, aus denen kleinere Kugeln hervorgingen.

Historische Deutung: Historiker sehen darin eine Mischung aus natürlichen Himmelsphänomenen und zeitgenössischer, religiös geprägter Interpretation.

Ufologische Sicht: In der Ufologie gilt der Vorfall als eine der ältesten dokumentierten Massensichtungen von UFOs.

Wissenschaftliche Erklärung: Meteorologen führen das Phänomen auf eine komplexe Halo-Erscheinung zurück, bei der Sonnenlicht durch Eiskristalle in der Atmosphäre gebrochen und reflektiert wurde.

Das Ereignis gilt als eines der bemerkenswertesten Beispiele für frühe Berichte über unbekannte Flugobjekte.

Mehr über UFO-Sichtungen in Deutschland lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

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