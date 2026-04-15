Begegne den 3,6 Millionen Jahre alten Fußspuren Afrikas

Im Jahr 2016 entdeckten Experten 13 Fußabdrücke, die ihrer Ansicht nach über 3,6 Millionen Jahre alt sind. Die rätselhaften Spuren wurden im heutigen Tansania gefunden und blieben dank einer Region, die damals von feuchter Vulkanasche bedeckt war, über Millionen von Jahren erhalten.

Der südliche Teil der Homininenfährte in der Testgrube L8. Die Fußabdrücke stammen von einer Gruppe früher Menschen, die das heutige Tansania bewohnten. Wissenschaftler vermuten, dass diese rätselhaften Spuren von unseren frühen Verwandten – höchstwahrscheinlich Australopithecus afarensis – hinterlassen wurden, als sie durch eine Region wanderten, die von feuchter Vulkanasche bedeckt war.

Die 13 Fußabdrücke wurden in der Nähe von Laetoli, Tansania, von Wissenschaftlern der Sapienza-Universität in Rom entdeckt. Wissenschaftler vermuten, dass die Fußabdrücke von etwa fünf frühen Menschen stammen, die möglicherweise in einer gorillaähnlichen Sozialstruktur lebten, in der ein dominantes Männchen sich mit mehreren Weibchen paarte.

Laut Wissenschaftlern soll ein Mann in Begleitung von etwa vier Frauen in der Region mindestens 30 Meter über die vulkanische Asche gegangen sein, die später zu Gestein erstarrte und so faszinierende Spuren unserer Vorfahren in Afrika hinterließ. „Die Form der Füße sowie die Länge und Anordnung der Zehen belegen, dass die Laetoli-Fußabdrücke von einem frühen Menschen stammen. Der einzige bekannte frühe Mensch in der Region zu dieser Zeit war Au. afarensis.

Tatsächlich wurden Fossilien von Au. afarensis in der Nähe der Fußabdrücke und in derselben Sedimentschicht gefunden, was Wissenschaftlern bestätigt, dass sich Au. afarensis zur selben Zeit in dem Gebiet aufhielt, als die Fußabdrücke entstanden“, heißt es in einem Artikel des Smithsonian National Museum of Natural History .

Die Farbdarstellung gibt die Höhen wie in der Farbleiste wieder. Die leeren Kreise markieren die Positionen der Ziele des 3D-Bildgebungs-Kontrollpunktsystems.

Giorgio Manzi, einer der an der Studie beteiligten Wissenschaftler, erklärte: „Diese neuen Erkenntnisse, zusammen mit den bisherigen Befunden, zeigen, dass sich mehrere frühe Hominiden nach einem Vulkanausbruch und den darauffolgenden Regenfällen als Gruppe durch die Landschaft bewegten.

Doch es gibt noch mehr. Die Fußabdrücke eines der neu entdeckten Individuen sind erstaunlich groß und übertreffen die aller anderen in der Gruppe deutlich.

Dies deutet darauf hin, dass es sich um ein großes Männchen dieser Art handelte.“ Wissenschaftler weisen darauf hin, dass die tansanischen Fußabdrücke der älteste Beleg für die Existenz einer Art namens Australopithecus afarensis sind, einem Vorfahren des Neandertalers.

Und obwohl die Entdeckung der Fußabdrücke an sich schon ein bedeutender wissenschaftlicher Fund ist, widerlegen sie laut Experten eine Studie aus dem Jahr 2003 unter der Leitung von Forschern der Penn State University, die behauptete, Australopithecus afarensis habe nur einen Sexualpartner gehabt.

Wie Forbes anmerkte , waren die anhand der Schrittlängenmessungen ermittelten Körpergrößenschätzungen im Vergleich zu den anderen Individuen von Fundort G überraschend. Eines der Individuen von Fundort S war deutlich größer – etwa 1,63 Meter im Vergleich zu den anderen Individuen, die 1,45 Meter oder kleiner waren.

Marco Cherin, der ebenfalls an der Studie mitarbeitete, sagte: „Eine vorläufige Schlussfolgerung ist, dass die Gruppe aus einem Männchen, zwei oder drei Weibchen und ein oder zwei Jungtieren bestand. Dies lässt vermuten, dass das Männchen – und somit auch andere Männchen dieser Art – mehr als ein Weibchen hatte.“