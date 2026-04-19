Mysteriöse Eisbrocken stürzen vom Himmel durch das Dach eines Hauses in Kalifornien (Video)

Eine Hausbesitzerin in Kalifornien stand vor einem eisigen Rätsel, nachdem ein großes Eisstück vom Himmel gefallen und das Dach ihres Gästehauses auf ihrem Grundstück durchschlagen hatte.

Laut einem Bericht lokaler Medien ereignete sich der ungewöhnliche Vorfall am vergangenen Freitagmorgen in Whittier. Yuder Grau, der Mieter des Hauses, alarmierte seine Vermieterin Thania Magana, da er zunächst eine Explosion vermutete.

Als er nachsah, entdeckte er zu seinem Entsetzen ein riesiges Loch in der Decke und mehrere große Eisbrocken auf dem Sofa und im gesamten Wohnzimmer.

Als ob die Situation nicht schon besorgniserregend genug gewesen wäre, bemerkte Magana beim Aufräumen, dass das Eis einen besonders unangenehmen Geruch hatte, was sie dazu veranlasste, das mysteriöse Material aufzubewahren. „Wir haben einfach gesagt, wir stopfen es in einen Beutel, legen es ins Gefrierfach und schauen, was es ist“, erinnerte sich die Hausbesitzerin und bemerkte, dass die gefrorene Substanz auch seltsam verfärbt aussah.

Als Magana die Situation in den sozialen Medien schilderte, schlugen einige amüsiert vor, das Eis könnte von Artemis II stammen, die von ihrer Mission zurückkehrte.

Dieses fantastische Szenario wurde jedoch schnell verworfen und der plausibleren Möglichkeit vorgezogen: ein Passagierflugzeug, das über sie hinwegflog.

Anhand der Flugaktivitäten zum Zeitpunkt des Vorfalls hat Magana einige Flugzeuge identifiziert, die möglicherweise die Quelle des mysteriösen Eises waren.

Die jeweiligen Fluggesellschaften haben jedoch bisher jegliche Verantwortung für die gefrorenen Trümmer, die durch das Dach ihres Gästehauses stürzten, abgelehnt. Sie war erstaunt darüber, dass der Vorfall hätte tragisch enden können, da Grau nur wenige Augenblicke zuvor vom Sofa aufgestanden war, um ein Nickerchen zu machen.

„Ich denke immer wieder darüber nach, was wäre wenn“, sinnierte Magana. „Mir kommt sofort in den Sinn, dass er wahrscheinlich nicht mehr bei uns wäre“, sagte sie.

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