Der Yellowstone-Supervulkan verzeichnete heute Morgen 16 Erdbeben am selben Ort 🌋🌍

Yellowstone verzeichnete heute Morgen 16 Erdbeben am selben Ort 🌋🌍. Derselbe Radius von 3 km.

In 3 bis 5 km Tiefe.

Alle innerhalb des hydrothermalen Systems.

Diese Häufung in dieser Tiefe deutet auf eines hin: Unter Druck stehende Flüssigkeit strömt durch zerklüftetes Gestein über dem Magmareservoir.

Dies ist keine gewöhnliche tektonische Aktivität entlang einer Verwerfungslinie.

Es handelt sich um eine Bewegung innerhalb des eigenen Systems von Yellowstone. Geologen beobachten diese Art von Häufung genau, da sie die Vorgänge im hydrothermalen und vulkanischen System darunter widerspiegelt.

Hinzu kommt Silver Springs, Nevada, das seit dem heutigen Beben der Stärke 5,7 bereits über 100 Nachbeben verzeichnet hat.

Zwei bedeutende seismische Ereignisse, die sich gleichzeitig am selben Tag ereignen.